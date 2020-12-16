Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

16.12.2020 09:29



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
BURCU KEPEZ 03.01.2019 2016-Devam-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı, 2012-2016-İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Kıdemli Portföy Yöneticisi 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
DENİZ HAYALİ GENÇ 01.09.2020 2016-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı, 2013-2016 İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893308


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:051.407
Değişim :  0,82% |  11,51
Açılış :  1.404  
Önceki Kapanış :  1.395  
En Yüksek
1.410 En Düşük
1.403
BIST En Aktif Hisseler11:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SNKRN 9,24 795.278 % 10,00  
IDGYO 7,60 8.197.971 % 9,99  
IZTAR 17,94 1.037.201 % 9,99  
YAPRK 54,55 2.162.035 % 9,98  
UZERB 56,20 736.670 % 9,98  
daha fazla
11:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7847 7,7869 % -0,63  
Euro 9,4777 9,4852 % -0,51  
Sterlin 10,4699 10,5224 % -0,34  
Frank 8,7551 8,8079 % -0,69  
Riyal 2,0693 2,0796 % -0,64  
daha fazla
11:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.855 1.855 0,65  
Altın Gr. 464 464 -3,67  
Cumhuriyet 3.097 3.114 -3,00  
Tam 3.083 3.161 25,88  
Yarım 1.490 1.529 12,52  
Çeyrek 747 764 6,26  
Gümüş.Ons 24,78 24,81 0,28  
Gümüş Gr. 6,19 6,20 0,01  
B. Petrol 50,61 50,61 -0,15  
Seans Raporu 11:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru