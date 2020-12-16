***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTOYGAR SEKMEN 01.03.2019 2019-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, 2017-2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Dağıtım Kanalı Yönetimi Uzman, 2015-2017 Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ürün Yönetimi ve Pazarlama Yetkili, 2013-2015 Fibabanka A.Ş. Uzman Yardımcısı 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıDENİZ HAYALİ GENÇ 01.09.2020 2016-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı, 2013-2016 İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893312BIST