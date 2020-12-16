***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.12.2020 09:33
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Deniz Hayali Genç 24.11.2020 2016-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı, 2013-2016 İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Kadir Furtun 23.11.2020 2019-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi/Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2013-2019 Akbank T.A.Ş.-Hazine/Yönetici 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893313
BIST
11:021.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 12,05
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.403
11:027,7842
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0520
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8453
En Düşük
7,7602
11:029,4815
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0519
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5400
|
9,5424
En Düşük
9,4474
11:02463,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,45
|Açılış
|: 463,86
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler11:02
|SNKRN
|9,24
|795.278
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|8.197.971
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.037.201
|% 9,99
|
|YAPRK
|54,55
|2.162.035
|% 9,98
|
|UZERB
|56,20
|736.670
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,66
|381.416
|% -10,00
|
|MERIT
|71,50
|110.539
|% -9,95
|
|IZMDC
|11,45
|71.696.982
|% -9,34
|
|RAYSG
|23,10
|6.401.540
|% -8,11
|
|MMCAS
|4,04
|66.397
|% -7,55
|
|GARAN
|9,82
|738.442.943
|% 1,76
|
|SISE
|7,34
|687.162.131
|% 0,14
|
|TUPRS
|110,50
|432.997.843
|% 2,03
|
|YKBNK
|3,15
|423.453.283
|% 0,32
|
|ODAS
|4,06
|388.792.808
|% 1,25
|
|YKBNK
|3,15
|423.453.283
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,13
|246.005.029
|% 1,43
|
|KLGYO
|2,65
|254.869.624
|% 7,29
|
|ODAS
|4,06
|388.792.808
|% 1,25
|
|SISE
|7,34
|687.162.131
|% 0,14
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7825
|7,7842
|% -0,66
|
|Euro
|9,4757
|9,4815
|% -0,54
|
|Sterlin
|10,4706
|10,5232
|% -0,34
|
|Frank
|8,7551
|8,8079
|% -0,69
|
|Riyal
|2,0693
|2,0796
|% -0,64
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|0,75
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-3,25
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.114
|-3,00
|
|Tam
|3.083
|3.161
|25,88
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|12,52
|
|Çeyrek
|747
|764
|6,26
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,80
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,02
|
|B. Petrol
|50,64
|50,64
|-0,12
|
Seans Raporu
11:02
daha fazla
-
11:15KLGYO
Yüzde 7.29 oranında artışla 2.65 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 547, 214 adet işlem
-
11:12FADE
Yüzde 5.53 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 185, 707 adet işlem
-
11:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 91 artarak (% 0.90 ) 1, 561
-
11:11
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, EKGYO
-
11:11
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GARAN