***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.12.2020 09:35
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Kadir Furtun 30.10.2019 2019-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi/Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2013-2019 Akbank T.A.Ş.-Hazine/Yönetici 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Deniz Hayali Genç 01.09.2020 2016-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı, 2013-2016 İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893318
BIST
11:051.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 11,10
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.403
11:057,7869
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0493
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8453
En Düşük
7,7602
11:059,4852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0482
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5400
|
9,5424
En Düşük
9,4474
11:05464,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,96
|Açılış
|: 464,36
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler11:05
|SNKRN
|9,24
|795.278
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|8.448.178
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.037.201
|% 9,99
|
|YAPRK
|54,55
|2.162.035
|% 9,98
|
|UZERB
|56,20
|736.670
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,66
|381.416
|% -10,00
|
|MERIT
|71,50
|110.539
|% -9,95
|
|IZMDC
|11,45
|74.636.337
|% -9,34
|
|RAYSG
|23,10
|6.522.584
|% -8,11
|
|MMCAS
|4,04
|66.397
|% -7,55
|
|GARAN
|9,82
|742.972.119
|% 1,76
|
|SISE
|7,35
|688.609.152
|% 0,27
|
|TUPRS
|110,50
|441.632.433
|% 2,03
|
|YKBNK
|3,15
|424.145.813
|% 0,32
|
|ODAS
|4,05
|391.172.900
|% 1,00
|
|YKBNK
|3,15
|424.145.813
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,12
|259.360.495
|% 0,95
|
|KLGYO
|2,64
|277.869.452
|% 6,88
|
|ODAS
|4,05
|391.172.900
|% 1,00
|
|SISE
|7,35
|688.609.152
|% 0,27
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7847
|7,7869
|% -0,63
|
|Euro
|9,4777
|9,4852
|% -0,51
|
|Sterlin
|10,4687
|10,5212
|% -0,36
|
|Frank
|8,7566
|8,8094
|% -0,67
|
|Riyal
|2,0690
|2,0794
|% -0,65
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|0,28
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-2,96
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.114
|-3,00
|
|Tam
|3.083
|3.161
|25,88
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|12,52
|
|Çeyrek
|747
|764
|6,26
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,79
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,02
|
|B. Petrol
|50,57
|50,57
|-0,19
|