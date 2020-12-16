***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.12.2020 09:36
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Deniz Hayali Genç 01.09.2020 2016-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı, 2013-2016 İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Kadir Furtun 11.09.2019 2019-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi/Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2013-2019 Akbank T.A.Ş.-Hazine/Yönetici 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893320
BIST
10:581.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 11,77
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.403
10:587,7817
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0545
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8453
En Düşük
7,7602
10:589,4707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0627
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5400
|
9,5424
En Düşük
9,4474
10:58463,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -3,51
|Açılış
|: 463,80
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler10:58
|SNKRN
|9,24
|795.278
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|8.076.994
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.037.201
|% 9,99
|
|YAPRK
|54,55
|2.162.035
|% 9,98
|
|UZERB
|56,20
|736.670
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,66
|381.416
|% -10,00
|
|MERIT
|71,50
|110.539
|% -9,95
|
|IZMDC
|11,45
|68.785.086
|% -9,34
|
|RAYSG
|23,00
|5.934.150
|% -8,51
|
|MMCAS
|4,04
|66.397
|% -7,55
|
|SISE
|7,34
|683.018.876
|% 0,14
|
|GARAN
|9,81
|678.302.568
|% 1,66
|
|TUPRS
|110,50
|420.197.519
|% 2,03
|
|YKBNK
|3,14
|389.324.820
|% 0,00
|
|ODAS
|4,06
|382.019.651
|% 1,25
|
|YKBNK
|3,14
|389.324.820
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|226.719.428
|% 0,95
|
|ODAS
|4,06
|382.019.651
|% 1,25
|
|SISE
|7,34
|683.018.876
|% 0,14
|
|KLGYO
|2,64
|222.209.233
|% 6,88
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7794
|7,7817
|% -0,70
|
|Euro
|9,4657
|9,4707
|% -0,66
|
|Sterlin
|10,4571
|10,5095
|% -0,47
|
|Frank
|8,7517
|8,8044
|% -0,73
|
|Riyal
|2,0664
|2,0767
|% -0,78
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|0,75
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-3,25
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.114
|-3,00
|
|Tam
|3.083
|3.161
|25,88
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|12,52
|
|Çeyrek
|747
|764
|6,26
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,80
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,02
|
|B. Petrol
|50,64
|50,64
|-0,12
|
Seans Raporu
10:58
daha fazla
-
11:10AVOD
Yüzde 6.81 oranında artışla 7.84 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 483, 365 adet işlem
-
11:07FADE
Yüzde 5.85 oranında artışla 6.70 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 676, 551 adet işlem
-
11:06XU100
Endeks 1, 407 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 6, 770.00 milyon TL de
-
11:05FADE
Yüzde 5.21 oranında artışla 6.66 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 319, 911 adet işlem
-
11:04IDGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 067, 957 adet işlem