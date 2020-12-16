***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.12.2020 09:37
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
DENİZ HAYALİ GENÇ 02.12.2019 2016-Devam-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı 2013-2016-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
HÜSEYİN GAYDE 01.09.2020 2020-Devam-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Direktör, 2014-2020-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893321
BIST
10:571.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 11,85
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.403
10:577,7861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0501
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8453
En Düşük
7,7602
10:579,4702
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0632
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5400
|
9,5424
En Düşük
9,4474
10:57463,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -3,51
|Açılış
|: 463,80
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler10:57
|SNKRN
|9,24
|795.278
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|8.076.994
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.037.201
|% 9,99
|
|YAPRK
|54,55
|2.162.035
|% 9,98
|
|UZERB
|56,20
|736.670
|% 9,98
|
|MERIT
|71,50
|110.539
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,04
|66.397
|% -7,55
|
|RTALB
|31,14
|77.230.819
|% -5,98
|
|POLTK
|312,00
|97.032
|% -5,45
|
|TKNSA
|12,09
|12.602.996
|% -4,65
|
|ODAS
|4,06
|382.019.651
|% 1,25
|
|EKGYO
|2,12
|226.719.428
|% 0,95
|
|KLGYO
|2,64
|222.209.233
|% 6,88
|
|KRVGD
|15,26
|127.611.518
|% 2,55
|
|VAKBN
|4,66
|114.681.519
|% 0,87
|
|EKGYO
|2,12
|226.719.428
|% 0,95
|
|ODAS
|4,06
|382.019.651
|% 1,25
|
|KLGYO
|2,64
|222.209.233
|% 6,88
|
|ALBRK
|1,91
|82.728.482
|% -0,52
|
|VAKBN
|4,66
|114.681.519
|% 0,87
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7805
|7,7861
|% -0,64
|
|Euro
|9,4672
|9,4702
|% -0,66
|
|Sterlin
|10,4571
|10,5095
|% -0,47
|
|Frank
|8,7517
|8,8044
|% -0,73
|
|Riyal
|2,0664
|2,0767
|% -0,78
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-0,45
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-3,55
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.114
|-3,00
|
|Tam
|3.083
|3.161
|25,88
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|12,52
|
|Çeyrek
|747
|764
|6,26
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,76
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,01
|
|B. Petrol
|50,53
|50,53
|-0,23
|
Seans Raporu
10:57
daha fazla
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11:12FADE
Yüzde 5.53 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 185, 707 adet işlem
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11:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 91 artarak (% 0.90 ) 1, 561
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11:11
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, EKGYO
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11:11
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GARAN
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11:11AVOD
Yüzde 6.68 oranında artışla 7.83 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 575, 367 adet işlem