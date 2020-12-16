***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.12.2020 09:37
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
DENİZ HAYALİ GENÇ 01.09.2020 2016-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı, 2013-2016 İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
TOYGAR SEKMEN 02.03.2019 2019-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, 2017-2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Dağıtım Kanalı Yönetimi Uzman, 2015-2017 Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ürün Yönetimi ve Pazarlama Yetkili, 2013-2015 Fibabanka A.Ş. Uzman Yardımcısı 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893322
BIST
10:571.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 11,85
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.403
10:577,7861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0501
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8453
En Düşük
7,7602
10:579,4702
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0632
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5400
|
9,5424
En Düşük
9,4474
10:57463,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -3,51
|Açılış
|: 463,80
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler10:55
|SNKRN
|9,24
|795.278
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|8.040.339
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.037.201
|% 9,99
|
|YAPRK
|54,55
|2.162.035
|% 9,98
|
|UZERB
|56,20
|736.670
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,66
|381.416
|% -10,00
|
|MERIT
|71,50
|110.539
|% -9,95
|
|RAYSG
|23,00
|5.807.167
|% -8,51
|
|MMCAS
|4,04
|66.397
|% -7,55
|
|SANKO
|8,80
|6.747.282
|% -7,27
|
|SISE
|7,35
|659.694.402
|% 0,27
|
|GARAN
|9,81
|647.324.724
|% 1,66
|
|TUPRS
|110,60
|401.017.197
|% 2,12
|
|YKBNK
|3,15
|384.892.098
|% 0,32
|
|ODAS
|4,05
|377.835.359
|% 1,00
|
|YKBNK
|3,15
|384.892.098
|% 0,32
|
|ODAS
|4,05
|377.835.359
|% 1,00
|
|SISE
|7,35
|659.694.402
|% 0,27
|
|EKGYO
|2,13
|173.190.830
|% 1,43
|
|KLGYO
|2,61
|209.466.815
|% 5,67
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7801
|7,7831
|% -0,68
|
|Euro
|9,4650
|9,4706
|% -0,66
|
|Sterlin
|10,4675
|10,5200
|% -0,37
|
|Frank
|8,7616
|8,8143
|% -0,62
|
|Riyal
|2,0693
|2,0797
|% -0,64
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|1,51
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-2,20
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.114
|-3,00
|
|Tam
|3.083
|3.161
|25,88
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|12,52
|
|Çeyrek
|747
|764
|6,26
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,80
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,21
|0,03
|
|B. Petrol
|50,49
|50,49
|-0,27
|
Seans Raporu
10:55
daha fazla
-
11:07FADE
Yüzde 5.85 oranında artışla 6.70 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 676, 551 adet işlem
-
11:06XU100
Endeks 1, 407 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 6, 770.00 milyon TL de
-
11:05FADE
Yüzde 5.21 oranında artışla 6.66 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 319, 911 adet işlem
-
11:04IDGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 067, 957 adet işlem
-
11:02KLGYO
Yüzde 6.07 oranında artışla 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 417, 161 adet işlem