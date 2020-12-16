***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.12.2020 09:38
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
TOYGAR SEKMEN 02.03.2019 2019-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, 2017-2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Dağıtım Kanalı Yönetimi Uzman, 2015-2017 Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ürün Yönetimi ve Pazarlama Yetkili, 2013-2015 Fibabanka A.Ş. Uzman Yardımcısı 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
DENİZ HAYALİ GENÇ 01.09.2020 2016-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı, 2013-2016 İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893323
BIST
10:591.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 11,83
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.403
10:597,7856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0506
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8453
En Düşük
7,7602
10:599,4707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0627
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5400
|
9,5424
En Düşük
9,4474
10:59463,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,40
|Açılış
|: 463,91
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler10:57
|SNKRN
|9,24
|795.278
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|8.076.994
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.037.201
|% 9,99
|
|YAPRK
|54,55
|2.162.035
|% 9,98
|
|UZERB
|56,20
|736.670
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,66
|381.416
|% -10,00
|
|MERIT
|71,50
|110.539
|% -9,95
|
|IZMDC
|11,45
|68.785.086
|% -9,34
|
|RAYSG
|23,00
|5.934.150
|% -8,51
|
|MMCAS
|4,04
|66.397
|% -7,55
|
|SISE
|7,34
|683.018.876
|% 0,14
|
|GARAN
|9,81
|678.302.568
|% 1,66
|
|TUPRS
|110,50
|420.197.519
|% 2,03
|
|YKBNK
|3,14
|389.324.820
|% 0,00
|
|ODAS
|4,06
|382.019.651
|% 1,25
|
|YKBNK
|3,14
|389.324.820
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|226.719.428
|% 0,95
|
|ODAS
|4,06
|382.019.651
|% 1,25
|
|SISE
|7,34
|683.018.876
|% 0,14
|
|KLGYO
|2,64
|222.209.233
|% 6,88
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7805
|7,7861
|% -0,64
|
|Euro
|9,4672
|9,4702
|% -0,66
|
|Sterlin
|10,4571
|10,5095
|% -0,47
|
|Frank
|8,7517
|8,8044
|% -0,73
|
|Riyal
|2,0664
|2,0767
|% -0,78
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|0,65
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-3,67
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.114
|-3,00
|
|Tam
|3.083
|3.161
|25,88
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|12,52
|
|Çeyrek
|747
|764
|6,26
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,01
|
|B. Petrol
|50,61
|50,61
|-0,15
|
Seans Raporu
10:57
daha fazla
-
11:12FADE
Yüzde 5.53 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 185, 707 adet işlem
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11:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 91 artarak (% 0.90 ) 1, 561
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11:11
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, EKGYO
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11:11
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GARAN
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11:11AVOD
Yüzde 6.68 oranında artışla 7.83 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 575, 367 adet işlem