***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.Fon'un karşılaştırma ölçütü %25 Solactive Electric Vehicles and Future Mobility Index NTR (Getiri Endeksi) + %25 Solactive Autonomous&Electric Vehicles Index (Getiri Endeksi) + %20 Solactive Global Lithium Index (Getiri Endeksi) + %25 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi + %5 BIST 100 Getiri Endeksi olarak belirlenmiştir. Karşılaştırma ölçütü içerisindeki yabancı para cinsinden hesaplanan endeksler günlük olarak TCMB USD alış kuruyla TL'ye çevrilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896373BIST