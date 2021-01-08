***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.01.2021 18:22
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. T. İş Bankası A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Odeabank Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Burgan Bank Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Turkish Bank Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Alternatifbank A.Ş. 1 İleri fiyatlı fon alım talimatına konu tutarlar, fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13.30'dan sonra O/N repo yapılarak veya para piyasası fonu satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898490
BIST
18:051.541
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 18,37
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.543
En Düşük
1.520
18:057,3611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0130
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
18:059,0328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0102
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
18:05440,77
En Yüksek
|Değişim
|: -2,49%
|| -11,26
|Açılış
|: 440,77
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
437,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASCM
|18,70
|1.122.971
|% 10,00
|
|INVEO
|58,30
|84.591.958
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|4.257.883
|% 10,00
|
|IZTAR
|17,72
|3.654.587
|% 9,99
|
|TKNSA
|13,89
|334.154.297
|% 9,98
|
|SNKRN
|28,30
|537.332
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|774.287
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|4.076.533
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|747.379
|% -9,76
|
|SUMAS
|69,50
|2.582.767
|% -7,21
|
|EKGYO
|2,54
|3.104.384.317
|% -2,31
|
|JANTS
|470,00
|574.741.662
|% -3,17
|
|SOKM
|14,00
|490.792.522
|% 6,95
|
|ODAS
|3,97
|389.091.258
|% 0,51
|
|PGSUS
|72,75
|367.395.782
|% 0,83
|
|EKGYO
|2,54
|3.104.384.317
|% -2,31
|
|IHLGM
|1,40
|225.769.799
|% -1,41
|
|ODAS
|3,97
|389.091.258
|% 0,51
|
|KUYAS
|2,46
|120.083.398
|% 4,24
|
|CEMAS
|2,22
|102.851.870
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3561
|7,3611
|% 0,18
|
|Euro
|9,0198
|9,0328
|% 0,11
|
|Sterlin
|9,9702
|10,0202
|% 0,36
|
|Frank
|8,2974
|8,3474
|% 0,42
|
|Riyal
|1,9567
|1,9665
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-52,76
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-11,42
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,84
|-1,36
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,31
|
|B. Petrol
|55,49
|55,49
|1,11
|