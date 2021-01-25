***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.01.2021 13:03
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak enformasyon teknolojileri, teknolojik donanım, telekomünikasyon, elektronik ticaret, biyoteknoloji, medikal teknoloji, yazılım, etkileşimli medya ve hizmetler ile diğer teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin ve/veya bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak olup, ortaklık payları ve borçlanma araçlarının her birine yapılan yatırım tutarı fon toplam değerinin asgari %20'si olacaktır. Fon portföyüne, çeşitlendirme amacı ile yukarıda bahsi geçen temalardan bir veya birkaçına doğrudan yatırım imkanı sağlayan yabancı/yerli borsa yatırım fonu payları da dahil edilebilir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon, değişen piyasa koşulları doğrultusunda fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan varlık ve işlem türlerini farklı oranlarda kullanabilir. 5
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Fon'un karşılaştırma ölçütü %50 NASDAQ-100 Notional Net Total Return Endeksi + %25 S&P Global 1200 Information Technology Net Total Return Endeksi +%5 BIST Teknoloji Getiri Endeksi + %20 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi olarak belirlenmiştir. Karşılaştırma ölçütü içerisindeki yabancı para cinsinden hesaplanan endeksler günlük olarak TCMB USD alış kuruyla TL'ye çevrilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904139
BIST
14:191.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,62
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.539
14:197,3815
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0288
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4242
En Düşük
7,3635
14:198,9782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0446
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9708
14:19442,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,51
|Açılış
|: 442,38
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
443,84
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler14:17
|MAALT
|231,10
|2.533.318
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|2.397.204
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|860.804
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|973.568
|% 10,00
|
|ESEN
|26,86
|127.926.363
|% 9,99
|
|POLTK
|490,50
|10.199.072
|% -10,00
|
|TKURU
|286,20
|628.724
|% -10,00
|
|AGYO
|4,25
|161.728.023
|% -9,38
|
|EMNIS
|38,50
|1.524.480
|% -7,54
|
|OZRDN
|12,00
|9.080.151
|% -6,76
|
|PETKM
|5,28
|1.156.499.016
|% 3,13
|
|KOZAL
|118,40
|1.024.489.865
|% 3,50
|
|KARSN
|5,14
|858.505.961
|% 8,67
|
|GARAN
|9,64
|689.762.953
|% -1,23
|
|TSKB
|2,00
|619.039.269
|% -1,48
|
|TSKB
|2,00
|619.039.269
|% -1,48
|
|IHLGM
|1,56
|357.025.616
|% 5,41
|
|PETKM
|5,28
|1.156.499.016
|% 3,13
|
|EKGYO
|2,49
|506.221.289
|% 0,00
|
|KARSN
|5,14
|858.505.961
|% 8,67
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3790
|7,3810
|% -0,40
|
|Euro
|8,9727
|8,9780
|% -0,50
|
|Sterlin
|10,0839
|10,1345
|% -0,24
|
|Frank
|8,2968
|8,3468
|% -0,46
|
|Riyal
|1,9628
|1,9726
|% -0,34
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|9,89
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,41
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.973
|14,00
|
|Tam
|2.918
|2.991
|16,05
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|7,76
|
|Çeyrek
|707
|724
|3,88
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,73
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,04
|
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|0,48
|
Seans Raporu
14:17
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14:30AKMGY
Yüzde 4.93 oranında artışla 71.25 lira fiyatla işlem gören hissede 388, 356 adet işlem
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14:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, PETKM, OYAKC
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14:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 65 kaybederek (% -0.05 ) 1, 360
-
14:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEKUR, COSMO, OZBAL, MAALT, TBORG, VERTU, AKSEN, ESEN, KAPLM, BASCM
-
14:29
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TKURU, POLTK