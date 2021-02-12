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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

12.02.2021 18:07



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılacaktır. Fon yönetim stratejisi, farklı emtialara veya emtia gruplarına Borsa Yatırım Fonları aracılığıyla yatırım yapabilmek, yatırımcının potansiyel kazancını farklı ekonomik konjonktürlerde farklı emtia gruplarını öne çıkararak artırmaktır. Fon sepeti fonu, "enerji", "endüstriyel metaller" ve "altın, gümüş ve diğer değerli madenler" alanına yatırım yapan borsa yatırım fonlarına yatırım yapar. Enerji alanındaki yatırım fonlarından petrol, doğalgaz ve benzin üzerine yatırım yapan borsa yatırım fonları seçilir. Endüstriyel Metaller alanındaki yatırım fonlarından bakır, alüminyum, kurşun, nikel, kalay, çinko üzerine yatırım yapan borsa yatırım fonları seçilir. Kıymetli madenler alanındaki yatırım altın, gümüş ve diğer kıymetli madenler üzerine yatırım yapan borsa yatırım fonları seçilir. Bununla birlikte, yukarıda bahsi geçen tüm emtiaları belirli ağırlıklarla izleyen emtia endekslerini takip eden borsa yatırım fonlarına yatırım yapılır. Yatırım yapılacak olan borsa yatırım fonlarının seçimi esnasında borsa yatırım fonunun işlem gördüğü para birimi, yatırım yaptığı emtia grubu, geçmiş dönem performansı ve işlem gördüğü piyasa dikkate alınır. Fon portföyünün borsa yatırım fonları arasında dağıtılmasında yönetici, fonun yatırım amacı doğrultusunda global ekonomiyi ve emtia borsalarını yakından takip edip fon dağılımını periyodik olarak revize eder. Yönetici, borsa yatırım fonlarının seçiminde yatırım amaçları, yatırım ilke ve teknikleri, geçmiş dönem performansları ve fiyat hareketlerindeki dalgalanmaları dikkate alır. Yönetici ayrıca fon sepetine alınacak borsa yatırım fonlarının seçiminde fonun büyüklüğünü, fonu ihraç eden ve yöneten şirketi, yönetim tarzını, ücret ve giderlerini, portföy kompozisyon ve likiditesini göz önünde bulundurur. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. 6




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909404


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Cumhuriyet 2.739 2.781 -29,00  
Tam 2.724 2.795 -32,32  
Yarım 1.317 1.352 -15,63  
Çeyrek 660 676 -7,82  
Gümüş.Ons 27,33 27,36 0,33  
Gümüş Gr. 6,19 6,19 0,09  
B. Petrol 61,80 61,80 0,66  
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