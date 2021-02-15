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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

15.02.2021 12:16



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
AYDIN ÇELİKDELEN 21.12.2020 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ERMAN YILDIZ 21.12.2020 2020-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2018-2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi 2014-2018 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 8 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
NURİ OĞUZ AYHAN 21.12.2020 2021- Devam İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-Müdür, 2017-2021 İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Müdür Yardımcısı, 2015-2017 İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909585


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Altın Gr. 408 408 -3,90  
Cumhuriyet 2.721 2.762 -19,00  
Tam 2.705 2.774 -21,21  
Yarım 1.308 1.342 -10,26  
Çeyrek 656 671 -5,13  
Gümüş.Ons 27,54 27,58 0,30  
Gümüş Gr. 6,18 6,19 0,02  
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