***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.Fonun Satış Başlangıç Tarihi 04.12.2017ISIN Kodu TRYISPO00142Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi İlk katılma payı satış tarihinden başlamak üzere 10 yıldır bu sürenin son 2 yılı tasfiye dönemidir.Fonun Yatırım Stratejisi Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak altyapı yatırım ve hizmetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan şirketlerin ihraç etmiş olduğu/edeceği borçlanma araçlarına, paya dönüştürülebilir /değiştirilebilir tahvillerine, ortaklık paylarına ve Kurulca uygun görülecek diğer sermaye piyasası araçlarına yapılacak yatırımlardan oluşacaktır. Fon, bu şirketlere borç ve sermaye finansmanının karması şeklinde yapılandırılmış finansman niteliğinde finansman sağlayabilir. Bununla birlikte, altyapı ağırlıklı yatırım yapan girişim sermayesi fon ve ortaklıklarına, yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece altyapı faaliyetinde bulunan, Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurt içi ve/veya yurt dışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara doğrudan ve dolaylı olarak yatırım yapılabilir. Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde aşağıdaki kriterler esas alınır. -Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde kurumsal yönetim yapısına sahip, alt yapı yatırım ve hizmetleri konusunda deneyimli olmalarına dikkat edilecektir. -Yatırım yapılacak şirketlerin altyapı yatırım ve hizmetleri projelerinin uzun dönemli, kârlı ve öngörülebilir nakit akımlarına sahip olmalarına özen gösterilecektir. -Yatırım yapılacak şirketlerin altyapı yatırım ve hizmetleri projelerinin mevzuat uyarınca gerekli tüm izinlerinin alınmış, fizibilitesinin yapılmış, projesinin hazır ve onaylanmış olması gereklidir. Borçlanma aracı yatırımlarından itfa veya satış ortak olmak veya şirket kurmak yoluyla yapılan yatırımlardan ise halka arz, kurucu ortağa satış, mevcut ortağa satış, stratejik ortağa satış veya üçüncü tarafa satış yöntemleriyle çıkış gerçekleştirilecektir.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerFon Alım Talimatı Verme Tarihleri: 16 Aralık 2019 - 15 Haziran 2020 ile 16 Haziran 2020 - 15 Aralık 2020 Fon Satım: Katılma Payları sadece fon süresinin sonunda fona iade edilebilir. Fon Fiyat Açıklama: 15 Haziran gününü takip eden 1.iş günü, 15 Aralık gününü takip eden 1. iş günü İş Portföy Yönetimi A.Ş. (Kurucu/Yönetici), Türkiye İş Bankası A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına İş Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,00411 1,5Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAYDIN ÇELİKDELEN 04.12.2017 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÖzcan TÜRKAKIN 04.12.2017 (2013-2016) -Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdür, (2002-2013)-Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 22Tevfik ERASLAN 04.12.2017 (2013-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 3 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıAli Emrah YÜCEL 04.12.2017 (2014-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür Yardımcısı 3 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıSelim KOCAOĞLU 04.12.2017 (2020-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Direktör, (2014-2020)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür 3 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı-Gayrimenkul Değerleme LisansıAyşe İZAT 04.12.2017 (2017-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 LisansıFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSELİM KOCAOĞLU 04.12.2017 (2020-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Direktör, (2014-2020)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür 20 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı-Gayrimenkul Değerleme Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-Postaİş Kuleleri Kule 1 Kat 7 4. Levent İstanbul 0212 386 29 00 0212 386 29 05 yatirimfonubilgi@isportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaGÖKÇE KINCAL BÖLÜM YÖNETMENİ 0212 386 29 00 yatirifonubilgi@isportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911480BIST