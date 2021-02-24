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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

24.02.2021 09:19



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Fon Alım Talimatı Verme Tarihleri: 16 Aralık 2019 - 15 Haziran 2020 ile 16 Haziran 2020 - 15 Aralık 2020 Fon Satım: Katılma Payları sadece fon süresinin sonunda fona iade edilebilir. Fon Fiyat Açıklama: 15 Haziran gününü takip eden 1.iş günü, 15 Aralık gününü takip eden 1. iş günü İş Portföy Yönetimi A.Ş. (Kurucu/Yönetici), Türkiye İş Bankası A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Halk Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına İş Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır.

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Özcan TÜRKAKIN 04.12.2017 (2016-Devam)- Emekli, (2013-2016) -Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdür, (2002-2013)-Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 22
Tevfik ERASLAN 04.12.2017 (2013-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 3 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Ali Emrah YÜCEL 04.12.2017 (2014-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür Yardımcısı 3 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Selim KOCAOĞLU 04.12.2017 (2020-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Direktör, (2014-2020)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür 3 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı-Gayrimenkul Değerleme Lisansı
Ayşe İZAT 04.12.2017 (2017-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
GÖKÇE KINCAL BÖLÜM YÖNETMENİ 0212 386 29 00 yatirimfonubilgi@isportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912042


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