***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerFon Alım Talimatı Verme Tarihleri: 16 Aralık 2019 - 15 Haziran 2020 ile 16 Haziran 2020 - 15 Aralık 2020 Fon Satım: Katılma Payları sadece fon süresinin sonunda fona iade edilebilir. Fon Fiyat Açıklama: 15 Haziran gününü takip eden 1.iş günü, 15 Aralık gününü takip eden 1. iş günü İş Portföy Yönetimi A.Ş. (Kurucu/Yönetici), Türkiye İş Bankası A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Halk Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına İş Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÖzcan TÜRKAKIN 04.12.2017 (2016-Devam)- Emekli, (2013-2016) -Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdür, (2002-2013)-Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 22Tevfik ERASLAN 04.12.2017 (2013-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 3 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıAli Emrah YÜCEL 04.12.2017 (2014-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür Yardımcısı 3 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıSelim KOCAOĞLU 04.12.2017 (2020-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Direktör, (2014-2020)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür 3 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı-Gayrimenkul Değerleme LisansıAyşe İZAT 04.12.2017 (2017-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansıİletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaGÖKÇE KINCAL BÖLÜM YÖNETMENİ 0212 386 29 00 yatirimfonubilgi@isportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912042BIST