***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.02.2021 09:20
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 12.12.2019
ISIN Kodu TRYISPO00399
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi İlk katılma payı satış tarihinden başlamak üzere 10 yıldır bu sürenin son 2 yılı tasfiye dönemidir
Fonun Yatırım Stratejisi Fon yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet gösteren anonim şirketlere sermaye aktarımı yapmayı veya pay devri yolu ile ortak olmayı veya bunlara katılım finans ilkelerine uygun finansman veya ortaklık payına dönüştürülebilir kaynak sağlamayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon halka açık olan veya olmayan ve İslami ticaret ve finans ilkelerine uygun faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapacaktır.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Fon'a katılmaya ilişkin belirlenen dönemler, 16 Ekim 2022 tarihine kadar her ayın 16. günü ile bir sonraki ayın 15. günü arasındaki iş günleridir (15 Ekim 2022 dahil). Katılma payları sadece fon süresinin sonunda fona iade edilebilir. İş Portföy Yönetimi A.Ş. (Kurucu/Yönetici), Türkiye İş Bankası A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,00548 2
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aydın Çelikdelen 12.12.2019 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Özcan TÜRKAKIN 12.12.2019 (2016-Devam) - Emekli, (2013-2016) -Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdür, (2002-2013)-Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 22
Tevfik ERASLAN 12.12.2019 (2013-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 3 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Ali Emrah YÜCEL 12.12.2019 (2014-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür Yardımcısı 3 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Selim KOCAOĞLU 12.12.2019 (2020-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Direktör, (2014-2020)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür 3 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı-Gayrimenkul Değerleme Lisansı
Ayşe İZAT 12.12.2019 (2017-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı 13 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SELİM KOCAOĞLU 12.12.2019 (2020-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Direktör, (2014-2020)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür 20 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı-Gayrimenkul Değerleme Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
İş Kuleleri Kule 1 Kat 7 4. Levent İstanbul 0212 386 29 00 0212 386 29 05 yatirimfonubilgi@isportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Gökçe Kıncal Bölüm Yönetmeni 0212 386 29 00 yatirimfonubilgi@isportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912043
BIST