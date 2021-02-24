***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Hisse Senedi Şemsiye FonuISIN Kodu TRYISPO00654Fonun Süresi Süresizdir.Fonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi08.03.2021Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıİŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu'nun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurum unvanı aşağıda yer almaktadır: Türkiye İş Bankası A.Ş. 1 İleri fiyatlı fon alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13.30'dan sonra para piyasası fonunda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Bahse konu nemalandırma sadece Kurucu tarafından gerçekleştirilecek alımlar için geçerlidir. TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.isportfoy.com.trFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kadınların istihdam ve yönetimde söz sahibi olmalarını destekleyen yerli şirketlerin ortaklık paylarına yatırılır. Fon portföyüne dahil edilebilecek ortaklık paylarının seçiminde aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır. Bu kriterlerden en az ikisini sağlayan şirketlerin yurt içi ortaklık payları, Fon'un yatırım yapılabilir pay senedi havuzunda yer alacaktır. (i) Yönetim kurulunda en az bir kadın üye bulundurma, (ii) Yönetiminde karar verici pozisyonda kadın yönetici bulundurma, (iii) Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM)'ın danışmanlığı kapsamında oluşturulacak diğer halka açık bilgileri içeren kriterleri sağlama. KOÇ-KAM'ın danışmanlığı kapsamında belirlenecek kriterlere dair detaylı bilgiler İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin internet sitesinde (www.isportfoy.com.tr) ilan edilecektir. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ'ta işlem gören (XUTUM endeksine dahil) ihraççı payları ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü göreceli kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. 6Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.Fonun karşılaştırma ölçütü %95 BIST TUM Getiri Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi olarak belirlenmiştir.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,00548 2 0,00548 2Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAydın Çelikdelen 08.03.2021 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAyşe Tuğçe Akyazıcı Şahin 08.03.2021 2017- Devam İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.- Kıdemli Portföy Yöneticisi 2014-2016 İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - Portföy Yöneticisi 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıNuri Oğuz Ayhan 08.03.2021 2021-Devam İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-Müdür, 2017-2021 İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.- Müdür Yardımcısı, 2015-2017 İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaİŞ KULELERİ KULE 1 KAT 7 4. LEVENT İSTANBUL 02123862900 02123862905 yatirimfonubilgi@isportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaGökçe Kıncal Bölüm Yönetmeni 02123862900 yatirimfonubilgi@isportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912446BIST