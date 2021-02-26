***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.02.2021 09:03
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.isportfoy.com.tr Portföye altın ve diğer kıymetli madenler döviz, faiz, pay, pay endekslerine dayalı borsa dışı opsiyon forward ve swap sözleşmeleri, borsadan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, saklı türev araç, varant, sertifika dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler Fon'un yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve Fon'un fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı türev araç ve swap sözleşmelerinin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.) olması ve Fon'un fiyat açıklama dönemlerinde "güvenilir" ve "doğrulanabilir' bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913183
BIST
18:051.488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
0
En Düşük
0
18:057,4415
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0888
|Açılış
|: 7,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,4803
En Düşük
7,3118
18:059,0443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0879
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
9,0961
En Düşük
8,9047
18:05421,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,77
|Açılış
|: 421,31
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,18
En Düşük
415,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NIBAS
|25,68
|7.426.634
|% 0,00
|
|MNDRS
|3,50
|156.319.708
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,13
|21.033.851
|% 0,00
|
|ODAS
|3,82
|731.466.106
|% 0,00
|
|PGSUS
|88,40
|1.666.444.274
|% 0,00
|
|NIBAS
|25,68
|7.426.634
|% 0,00
|
|MNDRS
|3,50
|156.319.708
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,13
|21.033.851
|% 0,00
|
|ODAS
|3,82
|731.466.106
|% 0,00
|
|PGSUS
|88,40
|1.666.444.274
|% 0,00
|
|THYAO
|13,39
|2.767.999.675
|% 0,00
|
|PETKM
|5,28
|2.209.909.786
|% 0,00
|
|KOZAL
|128,20
|1.805.498.315
|% 0,00
|
|SASA
|41,70
|1.783.940.629
|% 0,00
|
|PGSUS
|88,40
|1.666.444.274
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,31
|1.378.347.858
|% 0,00
|
|PETKM
|5,28
|2.209.909.786
|% 0,00
|
|TSKB
|1,72
|562.477.409
|% 0,00
|
|KARSN
|4,23
|1.248.136.331
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,89
|234.960.802
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4321
|7,4415
|% 1,21
|
|Euro
|9,0294
|9,0443
|% 0,98
|
|Sterlin
|10,3481
|10,4000
|% 0,77
|
|Frank
|8,1847
|8,2341
|% 1,27
|
|Riyal
|1,9775
|1,9874
|% 1,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-6,54
|
|Altın Gr.
|422
|422
|3,47
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.744
|2.815
|-13,76
|
|Yarım
|1.326
|1.362
|-6,66
|
|Çeyrek
|665
|681
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|26,90
|26,94
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,47
|65,47
|-0,65
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BURCE
Yüzde 4.01 oranında artışla 25.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 082, 446 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 488 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 30, 315.00 milyon TL de
-
17:57PGSUS
Yüzde 6.82 oranında artışla 88.45 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 023, 946 adet işlem
-
17:56MERIT
Yüzde 10.00 oranında artışla 414.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 567 adet işlem
-
17:54SASA
Yüzde 4.21 oranında artışla 41.62 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 505, 347 adet işlem