***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.isportfoy.com.tr Portföye altın ve diğer kıymetli madenler döviz, faiz, pay, pay endekslerine dayalı borsa dışı opsiyon forward ve swap sözleşmeleri, borsadan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, saklı türev araç, varant, sertifika dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler Fon'un yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve Fon'un fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı türev araç ve swap sözleşmelerinin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.) olması ve Fon'un fiyat açıklama dönemlerinde "güvenilir" ve "doğrulanabilir' bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913183BIST