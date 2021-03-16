***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Karma Şemsiye FonISIN Kodu TRYISPO00662Fonun Süresi Süresizdir.Fonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi18.03.2021Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıİŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcıların Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İşlem yapılan piyasaların ve ödeme transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İşlem yapılan piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu?nun yanı sıra TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanları aşağıda yer almaktadır:T. İş Bankası A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş Alternatifbank A.Ş. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Turkish Bank Odeabank Burgan Bank Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Perform Portföy Yönetimi A.Ş. Ata Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Fon alım talimatına konu TL tutarlar, kurucu tarafından fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13.30'dan sonra para piyasası fonu katılma payı satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır. Kurucu dışında, TEFAS?ta diğer dağıtıcı kuruluşlar üzerinden verilen alım talimatlarının nemalandırılması ise ilgili dağıtıcı kuruluş tarafından fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13.30'dan sonra nemalandırılmak suretiyle gerçekleştirilir.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.isportfoy.com.tr Portföye kıymetli madenler, döviz, faiz, pay, pay endekslerine dayalı borsa dışı opsiyon, forward ve swap sözleşmeleri, borsadan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, saklı türev araç, varant, sertifika dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler Fon'un yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve Fon'un fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı türev araç ve swap sözleşmelerinin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.) olması ve Fon'un fiyat açıklama dönemlerinde "güvenilir" ve "doğrulanabilir' bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin asgari %80?i devamlı olarak yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren şirketlerin ve/veya bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak olup ortaklık payları (ADR, GDR dahil) ve borçlanma araçlarının her birine yapılan yatırım tutarı fon toplam değerinin asgari %20?si olacaktır. Fon portföyüne, çeşitlendirme amacı ile yenilenebilir enerji alanına yatırım imkanı sağlayan yabancı/yerli borsa yatırım fonu payları da dahil edilebilir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Yenilenebilir enerji teması çerçevesinde yatırım yapılacak hisse senetlerinin seçiminde, sorumluluk Kurucu?da olmak ve hizmet bedeli Kurucu tarafından karşılanmak kaydıyla, yurtiçi ve yurtdışı finans kurumlarından danışmanlık hizmeti alınabilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Fon, değişen piyasa koşulları doğrultusunda fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan varlık ve işlem türlerini farklı oranlarda kullanabilir. 6Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.Fon?un karşılaştırma ölçütü %65 S&P Global Clean Energy Net Getiri Endeksi (USD) + %10 BIST 100 Getiri Endeksi + %25 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi olarak belirlenmiştir. Karşılaştırma ölçütü içerisindeki yabancı para cinsinden hesaplanan endeksler, dönem başı ve dönem sonu tarihlerinde TCMB tarafından saat 15:30?da açıklanan gösterge niteliğindeki USD döviz alış kurları kullanılarak TL?ye çevrilmektedir.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,00548 2 0,00548 2Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAYDIN ÇELİKDELEN 18.03.2021 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarDENİZ HAYALİ GENÇ 18.03.2021 2021-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür, 2016-2021 İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı, 2013-2016 İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıHÜSEYİN GAYDE 18.03.2021 2020-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör, 2014-2020 İş PortföyYönetimi A.Ş.- Müdür 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-Postaİş Kuleleri Kule 1 Kat 7 4. Levent İstanbul 02123862900 02123862905 yatirimfonubilgi@isportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaGökçe Kıncal Bölüm Yönetmeni 02123862900 yatirimfonubilgi@isportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918337BIST