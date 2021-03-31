***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)Tevfik ERASLAN 23.12.2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür (2013-devam)Murat Karluk ÇETİNKAYA 23.12.2019 Türkiye İş Bankası A.Ş. - İnşaat ve Gayrimenkul Yönetimi Bölümü - Bölüm Müdürü(2017-Devam), Türkiye İş Bankası A.Ş. - İnşaat ve Gayrimenkul Yönetimi Bölümü - İnşaat Birimi-Müdür Yardımcısı (2011-2017) 20Ali Emrah YÜCEL 23.12.2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı (2014-devam)Selim KOCAOĞLU 23.12.2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş./Direktör (2020-Devam), İş Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Yatırım Ürünleri/ Müdür (2014-2020)Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSelim KOCAOĞLU 23.12.2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş./Direktör (2020-Devam), İş Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Yatırım Ürünleri/ Müdür (2014-2020) 20 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı - Gayrimenkul Değerleme Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922268BIST