Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

31.03.2021 17:45



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Tevfik ERASLAN 23.12.2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür (2013-devam)
Murat Karluk ÇETİNKAYA 23.12.2019 Türkiye İş Bankası A.Ş. - İnşaat ve Gayrimenkul Yönetimi Bölümü - Bölüm Müdürü(2017-Devam), Türkiye İş Bankası A.Ş. - İnşaat ve Gayrimenkul Yönetimi Bölümü - İnşaat Birimi-Müdür Yardımcısı (2011-2017) 20
Ali Emrah YÜCEL 23.12.2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı (2014-devam)
Selim KOCAOĞLU 23.12.2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş./Direktör (2020-Devam), İş Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Yatırım Ürünleri/ Müdür (2014-2020)

Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Selim KOCAOĞLU 23.12.2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş./Direktör (2020-Devam), İş Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Yatırım Ürünleri/ Müdür (2014-2020) 20 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı - Gayrimenkul Değerleme Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922268


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.392
Değişim :  -0,29% |  -4,06
Açılış :  1.397  
Önceki Kapanış :  1.396  
En Yüksek
1.404 En Düşük
1.390
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SAYAS 29,04 64.070.633 % 10,00  
YAPRK 107,80 3.419.646 % 10,00  
RODRG 22,22 2.732.327 % 10,00  
TGSAS 17,93 21.317.330 % 10,00  
ALCAR 412,60 30.749.765 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2500 8,2521 % -0,86  
Euro 9,7192 9,7494 % -0,25  
Sterlin 11,3570 11,4140 % -0,50  
Frank 8,7308 8,7834 % -0,87  
Riyal 2,1934 2,2044 % -0,96  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.709 1.709 23,79  
Altın Gr. 453 453 2,06  
Cumhuriyet 2.980 3.025 2,00  
Tam 2.965 3.042 0,65  
Yarım 1.433 1.471 0,32  
Çeyrek 719 736 0,16  
Gümüş.Ons 24,32 24,37 0,32  
Gümüş Gr. 6,46 6,46 0,03  
B. Petrol 64,24 64,24 0,07  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru