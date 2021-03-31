***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu'nun yanı sıra İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılır 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Fon alım talimatına konu tutar, fon alım talimatının gerçekleşeceği güne kadar para piyasası fonunda nemalandırılır.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un yatırım stratejisi Fon, Tebliğ'in ilgili hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak satılacak serbest özel fon statüsündedir. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Kurul düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. Fon'un ana yatırım stratejisi, hem TL hem de döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmaktır. Ana yatırım stratejisine uygun olarak, Yönetici, Fon'un temel yatırım hedefine ulaşabilmesi için farklı para ve sermaye piyasası araçlarında eş anlı uzun veya kısa pozisyonlar alabilir. Fon herhangi bir menkul kıymete doğrudan veya türev araçlar vasıtası ile dolaylı yatırım yapabilir. Fon'un likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon portföyü, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen tüm varlık ve işlemlerden oluşabilir. Fon portföyüne TL cinsi varlıklar ve işlemler olarak Kurul tarafından teminat olarak kabul edilen her türlü varlığı dayanak olarak alan repo ve ters repo işlemleri (menkul kıymet tercihli ve pay senedi repo/ters repo işlemleri dahil), Takasbank Para Piyasası işlemleri, yurtiçi organize/tezgahüstü para piyasası işlemleri, devlet iç borçlanma senetleri, Türkiye'de mukim şirketler tarafından ihraç edilen özel sektör menkul kıymetleri (ortaklık payları ve borçlanma araçları), yapılandırılmış kredi enstrümanları (CLN), kamu veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, varlığa dayalı menkul kıymetler ve/veya varlık teminatlı menkul kıymetler, yurtdışı ihraççıların çıkarmış olduğu TL cinsi menkul kıymetler, varantlar, sertifikalar ve söz konusu varlıklara ve/veya söz konusu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere dayalı swap işlemleri/sözleşmeleri dahil türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları ile yurtiçinde ve/veya yurt dışında kurulmuş borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları dahil olmak üzere yatırım fonu katılma payları ile her türlü yatırım ortaklığı payları alınabilir. Fon döviz cinsi varlıklar ve işlemler olarak ise Türk Devleti, il özel idareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi ve belediyeler ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşlar tarafından yurtdışında ihraç edilen borçlanma araçlarına/eurobondlara, sukuk ihraçlarına, Türkiye'de ihraç edilen döviz cinsinden/dövize endeksli borçlanma araçlarına, Türk özel şirketlerinin yurt dışında ve/veya yurt içinde ihraç ettiği eurobondlar ve sukuklar dahil döviz cinsi borçlanma araçlarına, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına (eurobond, hazine/devlet bono/tahvili, ve/veya benzer yapıdaki diğer borçlanma araçları), gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerin ortaklık payları ile Amerikan ve Global Depo Sertifikalarına (ADRGDR), yapılandırılmış yatırım araçlarına (CLN) altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına, emtiaya dayalı türev ürünlere yatırım yapabilecektir. Ayrıca, fon portföyünde yer alabilecek tüm varlıklara (emtia dahil) dayalı olarak oluşturulan endekslere yönelik organize ve/veya tezgahüstü türev araçlara yurt içinde ve/veya yurt dışında kurulmuş borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları dahil olmak üzere yatırım fonları ile menkul kıymet, gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım ortaklığı paylarına da yer verilebilecektir. Fon, döviz cinsi veya dövize dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılacak yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir. Fon, borsa dışı repo/ters repo işlemleri gerçekleştirebilecektir. Fon, yatırım stratejisini uygularken nakdi ve/veya gayri nakdi kredi alabilir, kredili menkul kıymet işlemi yapabilir, para piyasası işlemleri ve diğer işlemler aracılığıyla borçlanma gerçekleştirebilir. Fon açığa satış yapabilir. Fon portföyünde bulunan tüm paylar ödünç işlemine konu edilebilecektir. Fon, serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünç işlemlere dair Tebliğ'in 22. maddesindeki sınırlamalara tabi değildir. Ödünç işlemlere dair uygulanacak esaslar ise Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 4.2.5. maddesinde belirtilmiştir. Fon, sadece yapılan işlemlerle ilgili olması kaydıyla, yatırım yaptığı para piyasası ve sermaye piyasası araçları ya da diğer finansal varlıkları teminat olarak verebilir. Fon uygulayacağı stratejilerde, beklenen getiriyi artırmak veya riskten korunma sağlamak amacıyla kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Kaldıraç yaratan işlem fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant ve sertifika dahil edilmesini, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemlerini, opsiyon alım ve satımı ile yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçlarını ifade eder. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir. Repo/Ters Repo Pazarı'ndaki işlemlerin yanı sıra Menkul Kıymet Tercihli Ve/Veya Pay Senedi Repo/Ters Repo Pazarları'nda da işlem yapılabilecektir. Kaldıraç kullanımı • Vadeli işlemler ve opsiyonlar gibi belirli bir teminat, prim ya da ödeme karşılığı nispi işlem yapılabilmesine imkan tanıyan kaldıraçlı işlemlere yatırım yapılarak, • Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı ile Pay Senedi Repo Pazarı ve Repo/Ters Repo Pazarı'nda repo yoluyla fon temin edilerek, • Dayanak varlığı ortaklık payları ve ortaklık payı endeksleri, faize dayalı menkul kıymetler ve faize dayalı menkul kıymet endeksleri, dayanak varlığı döviz ve emtia olan türev ürünleri ve diğer herhangi bir yöntemle, • Kredi temin ederek, kredi kullanılarak, kredili menkul kıymet alımı ve açığa satış gibi diğer borçlanma yöntemleriyle gerçekleştirilebilir. • Takasbank Borsa Para Piyasası ve/veya diğer para piyasası işlemleri ile fon temin edilerek gerçekleştirilebilir. Kaldıraç kullanımı, Fon'un getiri volatilitesini ve maruz kaldığı riskleri artırabilir. Kaldıraç seviyesinin belirlenmesinde, kaldıraç kullanımı sonrasında oluşabilecek risklilik düzeyinin bu izahnamede yer alan sınırlamalar dahilinde kalması hususu da göz önünde bulundurulur. Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin pozisyon hesaplaması yapılırken dayanak varlığın piyasa fiyatı olarak, Finansal Raporlama Tebliği'nde yer alan esaslar çerçevesinde belirlenen fiyat esas alınır. Fon herhangi bir menkul kıymeti, finansal varlığı ya da nakdi teminat göstererek borçlanabilir veya türev araçlar vasıtası ile dolaylı olarak bu borçlanmayı gerçekleştirebilir.Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAYDIN ÇELİKDELEN 19.10.2020 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarDENİZ HAYALİ GENÇ 19.10.2020 2020-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür, 2016-2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür Yardımcısı, 2013-2016 İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıKADİR FURTUN 19.10.2020 2019-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi/Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2013-2019 Akbank T.A.Ş.-Hazine/Yönetici 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922271BIST