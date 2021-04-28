***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.04.2021 10:16
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.isportfoy.com.tr Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemlerden altın, döviz, faiz, ortaklık payları, ortaklık payları endeksleri, emtia ve diğer sermaye piyasası araçları üzerine yazılan türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü altın, tahvil/bono işlemleri dahil edilecektir. Fon portföyüne alınan ve 3.3. maddesinde tanımlanan kaldıraç yaratan işlemlerin fonun yatırım stratejisine uygun olması zorunludur. Portföye borsa dışından türev araç (forward ve opsiyon), swap sözleşmeleri ve repo, ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı türev araç (forward ve opsiyon), swap sözleşmeleri ve repo, ters repo sözleşmelerinin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum vb.) olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde "güvenilir" ve "doğrulanabilir" bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00082 0,3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931586
BIST
13:441.403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 17,01
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.391
13:448,2033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0146
|Açılış
|: 8,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2146
En Düşük
8,1390
13:449,9558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0065
|Açılış
|: 9,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0012
En Düşük
9,8754
13:44467,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,92
|Açılış
|: 467,42
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
465,42
BIST En Aktif Hisseler13:42
|KONYA
|956,00
|30.811.950
|% 10,00
|
|CMBTN
|259,60
|10.928.857
|% 10,00
|
|BRYAT
|367,10
|27.016.021
|% 9,98
|
|SAMAT
|4,35
|22.712.168
|% 9,85
|
|RYSAS
|4,27
|15.309.393
|% 9,77
|
|MMCAS
|6,76
|693.454
|% -9,99
|
|SNKRN
|30,16
|231.894
|% -9,97
|
|FRIGO
|30,20
|40.427.181
|% -9,96
|
|ATLAS
|1,83
|1.109.584
|% -9,85
|
|KERVN
|0,66
|757.979
|% -9,59
|
|GARAN
|7,24
|657.782.930
|% 1,69
|
|EREGL
|19,16
|414.529.176
|% 1,16
|
|SASA
|36,96
|325.406.863
|% 1,54
|
|PETKM
|6,57
|325.124.708
|% 0,77
|
|AKBNK
|4,91
|273.935.498
|% 1,24
|
|YKBNK
|2,11
|206.534.784
|% 0,48
|
|GARAN
|7,24
|657.782.930
|% 1,69
|
|AKBNK
|4,91
|273.935.498
|% 1,24
|
|SKBNK
|1,10
|58.554.137
|% 2,80
|
|PETKM
|6,57
|325.124.708
|% 0,77
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1890
|8,1949
|% 0,08
|
|Euro
|9,9380
|9,9451
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,3815
|11,4386
|% -0,03
|
|Frank
|8,9702
|9,0242
|% -0,01
|
|Riyal
|2,1773
|2,1882
|% 0,00
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-7,81
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|14,00
|
|Tam
|3.069
|3.149
|18,72
|
|Yarım
|1.484
|1.523
|9,05
|
|Çeyrek
|744
|761
|4,39
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,27
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|0,01
|
|B. Petrol
|67,68
|67,68
|0,90
|