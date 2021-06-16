***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.06.2021 16:04
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00192 0,7 1,5 Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satılması durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942657
BIST
17:211.436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,46
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.432
17:218,5387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0187
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
17:2110,3615
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0208
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
17:21509,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,84
|Açılış
|: 509,63
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler17:21
|PENTA
|35,20
|73.638.967
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|959.924
|% 10,00
|
|ISKUR
|320.100,00
|320.100
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,33
|1.826.609
|% 9,89
|
|EUKYO
|7,72
|10.300.017
|% 9,19
|
|BAGFS
|19,17
|302.081
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|28.778.652
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|307.022
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.287.969
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|2.711.405
|% -9,93
|
|THYAO
|14,37
|1.275.217.396
|% -0,83
|
|BOBET
|5,60
|829.884.925
|% -7,13
|
|GARAN
|8,38
|791.736.379
|% -0,48
|
|KOZAL
|125,70
|612.911.145
|% 1,05
|
|EKGYO
|2,22
|448.206.192
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,22
|448.206.192
|% 1,37
|
|BOBET
|5,60
|829.884.925
|% -7,13
|
|YESIL
|2,32
|306.715.337
|% -9,73
|
|DOHOL
|2,97
|358.857.793
|% 0,68
|
|GARAN
|8,38
|791.736.379
|% -0,48
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5357
|8,5387
|% -0,22
|
|Euro
|10,3549
|10,3615
|% -0,20
|
|Sterlin
|12,0096
|12,0699
|% -0,06
|
|Frank
|9,4531
|9,5100
|% -0,36
|
|Riyal
|2,2698
|2,2811
|% -0,23
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-2,60
|
|Altın Gr.
|511
|511
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|3.380
|3.431
|-14,00
|
|Tam
|3.366
|3.451
|-8,70
|
|Yarım
|1.627
|1.669
|-4,21
|
|Çeyrek
|816
|835
|-2,11
|
|Gümüş.Ons
|27,72
|27,74
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,02
|
|B. Petrol
|74,39
|74,39
|0,40
|