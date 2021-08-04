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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

04.08.2021 18:36



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu?nun yanı sıra TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanları aşağıda yer almaktadır. T. İş Bankası A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Odeabank Turkish Bank Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş Alternatifbank A.Ş. Burgan Bank Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Perform Portföy Yönetimi A.Ş. Ata Portföy Yönetimi A.Ş. 1 İleri fiyatlı fon alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13.30'dan sonra para piyasası fonunda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Bahse konu nemalandırma sadece Kurucu tarafından gerçekleştirilecek alımlar için geçerlidir. TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.isportfoy.com.tr Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla kıymetli madenler, döviz, faiz, pay, pay endeksi, üzerinden düzenlenmiş kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Fon portföyüne alınan 3.3. maddesinde tanımlanan kaldıraç yaratan işlemlerin fonun yatırım stratejisine uygun olması zorunludur. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "fon türlerine ilişkin kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.Portföye borsa dışı forward ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı türev araç ve swap sözleşmelerinin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.) olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde "güvenilir" ve "doğrulanabilir" bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954811


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