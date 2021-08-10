***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.08.2021 16:06
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Kadir Furtun 22.02.2021 2019-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi/Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2013-2019 Akbank T.A.Ş.-Hazine/Yönetici 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Burcu Kepez 29.07.2021 2021-Devam-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür, 2016-2021-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956924
BIST
16:031.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,55
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.440
En Düşük
1.426
16:038,6086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0297
|Açılış
|: 8,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
16:0310,1000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0612
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
16:03478,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,59
|Açılış
|: 478,36
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
476,93
BIST En Aktif Hisseler16:03
|KARYE
|11,88
|103.846.408
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.001.220
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.398.992
|% 9,98
|
|SNKRN
|28,00
|1.157.881
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|16.717.589
|% 9,97
|
|FADE
|9,89
|54.060.112
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.912.054
|% -9,84
|
|DYOBY
|11,43
|126.789.531
|% -9,64
|
|MRSHL
|244,00
|3.711.801
|% -8,10
|
|BASCM
|11,10
|439.673
|% -7,11
|
|SISE
|8,36
|1.092.719.995
|% 2,20
|
|EREGL
|19,68
|1.056.735.226
|% -4,09
|
|GARAN
|9,15
|948.374.424
|% 0,11
|
|GENIL
|15,43
|848.176.101
|% 7,90
|
|KRDMD
|7,94
|652.268.432
|% -0,38
|
|YKBNK
|2,49
|422.576.327
|% 2,05
|
|SISE
|8,36
|1.092.719.995
|% 2,20
|
|GARAN
|9,15
|948.374.424
|% 0,11
|
|EKGYO
|1,86
|174.626.317
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,94
|652.268.432
|% -0,38
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6068
|8,6086
|% -0,34
|
|Euro
|10,0821
|10,1000
|% -0,60
|
|Sterlin
|11,8879
|11,9475
|% -0,27
|
|Frank
|9,2929
|9,3489
|% -0,50
|
|Riyal
|2,2880
|2,2994
|% -0,32
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-1,78
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-1,83
|
|Cumhuriyet
|3.182
|3.230
|-27,00
|
|Tam
|3.165
|3.245
|-25,56
|
|Yarım
|1.530
|1.570
|-12,36
|
|Çeyrek
|767
|785
|-6,19
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,34
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,05
|
|B. Petrol
|70,06
|70,06
|1,02
|