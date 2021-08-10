***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.08.2021 16:07
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
BURCU KEPEZ 29.07.2021 2021-Devam-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür, 2016-2021-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
KADİR FURTUN 25.01.2021 2019-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi/Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2013-2019 Akbank T.A.Ş.-Hazine/Yönetici 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956925
BIST
16:461.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 7,07
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.441
En Düşük
1.426
16:468,6087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0296
|Açılış
|: 8,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
16:4610,1180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0432
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
16:46477,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,29
|Açılış
|: 477,90
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
475,75
BIST En Aktif Hisseler16:44
|KARYE
|11,88
|104.428.195
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.008.516
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.429.386
|% 9,98
|
|SNKRN
|28,00
|1.157.881
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|16.824.143
|% 9,97
|
|DYOBY
|11,39
|130.660.508
|% -9,96
|
|FADE
|9,89
|54.415.677
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.924.998
|% -9,84
|
|MRSHL
|242,50
|3.963.567
|% -8,66
|
|CMBTN
|216,90
|13.249.634
|% -8,02
|
|EREGL
|19,78
|1.161.257.976
|% -3,61
|
|SISE
|8,35
|1.160.986.433
|% 2,08
|
|GARAN
|9,19
|1.117.737.307
|% 0,55
|
|GENIL
|15,23
|903.097.384
|% 6,50
|
|KRDMD
|8,01
|800.989.113
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,49
|496.924.591
|% 2,05
|
|SISE
|8,35
|1.160.986.433
|% 2,08
|
|GARAN
|9,19
|1.117.737.307
|% 0,55
|
|EKGYO
|1,87
|191.255.763
|% 0,54
|
|KRDMD
|8,01
|800.989.113
|% 0,50
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6050
|8,6069
|% -0,36
|
|Euro
|10,0882
|10,1173
|% -0,43
|
|Sterlin
|11,8949
|11,9545
|% -0,21
|
|Frank
|9,3031
|9,3591
|% -0,39
|
|Riyal
|2,2915
|2,3030
|% -0,16
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-6,66
|
|Altın Gr.
|477
|477
|-3,04
|
|Cumhuriyet
|3.181
|3.229
|-28,00
|
|Tam
|3.163
|3.243
|-28,06
|
|Yarım
|1.529
|1.569
|-13,57
|
|Çeyrek
|767
|784
|-6,79
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,36
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,94
|69,94
|0,90
|
Seans Raporu
16:44
daha fazla
-
16:55MARKA
Yüzde 9.79 oranında artışla 4.60 lira fiyatla işlem gören hissede 897, 064 adet işlem
-
16:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 55 artarak (% 0.62 ) 1, 548
-
16:54
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, SISE, GARAN
-
16:54XU100
Endeks 1, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 12, 146.00 milyon TL de
-
16:53VBTYZ
Yüzde 5.42 oranında artışla 21.80 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 957, 700 adet işlem