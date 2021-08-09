***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak, yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon portfoyü ağırlıklı olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ihraç ettiği USD ve EUR cinsinden Eurobond?lara ve gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ihraç edilen USD ? EUR cinsinden / USD ? EUR?a endeksli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün gelişmiş ve gelişmekte olan yabancı ülkelerin kamu ve özel sektör borçlanma araçları arasında dağıtılmasında yönetici, fonun yatırım amacı doğrultusunda global ekonomiyi ve piyasadaki gelişmeleri yakından takip edip fon dağılımını periyodik olarak revize eder. Ülke ve şirket bazında yapılan analizler çerçevesinde yatırım yapılacak borçlanma araçları belirlenir. Yönetici, borçlanma araçlarının seçiminde ilgili ülke ve şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirme gücünün yanında, yatırım ilke ve teknikleri, geçmiş dönem performansları ve fiyat hareketlerindeki dalgalanmaları dikkate alır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4?te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4?te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ?de yer alan ve madde 2.4?te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. 6Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBurcu Kepez 29.07.2021 2021-Devam-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür, 2016-2021-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıKadir Furtun 30.10.2019 2019-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi/Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2013-2019 Akbank T.A.Ş.-Hazine/Yönetici 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956469BIST