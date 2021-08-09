***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) iş günü öncesi saat 17.00?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme gününden 2 (iki) iş günü öncesi saat 17:00?dan sonra iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 3 (üç) iş günü öncesi saat 17.00?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme gününden 3 (üç) iş günü öncesi saat 17.00?dan sonra iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu tarafından yapılır. 1 Fon alım talimatına konu tutarlar, fon alım talimatının verildiği iş gününde saat 17.00?dan sonra İş Portföy Para Piyasası Fonu satışı gerçekleştirilerek yatırımcı adına Kurucu tarafından nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.isportfoy.com.tr Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemlerden yapılandırılmış borçlanma aracı ve dayanak varlığı ortaklık payları ve ortaklık payı endeksleri, faize dayalı menkul kıymetler ve faize dayalı menkul kıymet endeksleri, dayanak varlığı döviz ve emtia olan türev ürünleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler, döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık payı endeksleri, altın, emtia ve diğer sermaye piyasası araçları üzerine yazılan türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri dahil edilebilecektir. Portföye borsa dışından türev araç (forward ve opsiyon), swap sözleşmeleri ve repo, ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı türev araç (forward ve opsiyon), swap sözleşmeleri ve repo, ters repo sözleşmelerinin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum vb.) olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde ?güvenilir? ve ?doğrulanabilir? bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAYDIN ÇELİKDELEN 01.07.2019 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarEmre Tayfur 03.02.2020 2020-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2020-2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi, 2018-2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi Yardımcısı, 2015-2018 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Hazine-Uzman Yardımcısı 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıBurcu Kepez 29.07.2021 2021-Devam-İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Çoklu Varlık Portföy Yönetimi-Müdür, 2016-2021-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956478BIST