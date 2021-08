***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) iş günü öncesi saat 17:00'ye kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme gününden 2 (iki) iş günü öncesi saat 17:00'den sonra iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 3 (üç) iş günü öncesi saat 17:00'ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme gününden 3 (üç) iş günü öncesi saat 17:00'den sonra iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Fon işlem günlerinin herhangi birinde, fon katılma payı sahiplerinin iletmiş oldukları satım talimat tutarları, fon toplam değerinin %40'ının üstünde olursa, fon kurucusu ilgili talimatların yarısını ya da yarısından tamamına kadar olan kısmında uygun görülen bir tutarı karşılama hakkına sahiptir. Bu hakkını kullanması durumunda, yatırımcıların satım tutarları ilgili talimat tutarlarına oranlanarak gerçekleştirilecektir. Katılma paylarının alım satımı Kurucunun yanı sıra kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Kurumlar tarafından yapılacaktır. Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanları aşağıda yer almaktadır: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş.,Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Alternatifbank A.Ş., Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,Turkish Bank A.Ş. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. İleri fiyatlı fon alım talimatına konu tutarlar, fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13.30'dan sonra gecelik repoya bağlanarak veya para piyasası fonu satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.isportfoy.com.tr Portföye riskten korunma ve/veya yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar (VİOP sözleşmeleri, forward sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri, valörlü tahvil/bono işlemleri) dahil edilir. Portföye borsa dışından türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi) ve swap veya repo-ters repo sözleşmeleri dâhil edilebilir. Borsa dışı işlemler ve sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon, ilgili tebliğin nitelikli yatırımcılara tahsisli arzına ilişkin hükümleri çerçevesinde tahsisli alıcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğin 4. Maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. Maddesinde tanımlanan fon türlerinden 7 Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25 inci maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. Fonun likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon portföyü, Tebliğ'in 4.maddesinde belirtilen tüm varlık ve işlemlerden oluşabilir. Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fona yapılacak işlemler ve alınacak varlıklar olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından teminat olarak kabul edilen her türlü varlığı dayanak olarak alan repo ve ters repo işlemleri (Menkul kıymet tercihli ve pay senedi repo/ters repo işlemleri dahil), Takasbank Para Piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri, devlet iç borçlanma araçları, Türkiye'de mukim şirketler tarafından ihraç edilen özel sektör menkul kıymetleri (ortaklık payları ve borçlanma araçları), mevduat/katılma hesapları, yapılandırılmış kredi enstrümanları (CLN), kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ile ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler ve/veya ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, yurt dışı ihraççıların çıkarmış olduğu TL cinsi menkul kıymetler, varantlar, sertifikalar ve söz konusu varlıklara ve/veya söz konusu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere dayalı swap işlemleri/sözleşmeleri dahil türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları ile yurt içinde ve/veya yurt dışında kurulmuş Borsa Yatırım Fonları, Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları dahil olmak üzere yatırım fonu katılma payları ile her türlü yatırım ortaklığı paylarına, Türk Devleti, il özel idareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi ve belediyeler ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşlar tarafından yurt dışında ihraç edilen Eurobondlara, sukuk ihraçlarına, Türkiye'de ihraç edilen döviz cinsinden/dövize endeksli borçlanma araçlarına, Türk özel şirketlerinin ihraç ettiği Eurobondlar ve sukuklar dahil döviz cinsi borçlanma araçlarına, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına (eurobond, hazine/devlet bono/tahvili, ve/veya benzer yapıdaki diğer borçlanma araçları), gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerin payları ile Amerikan ve Global Depo Sertifikalarına (ADR-GDR), gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yatırım fonlarına (yabancı fonlar) ve altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve emtiaya dayalı türev ürünlere yatırım yapılabilecektir. Ayrıca, fon portföyünde, sözü geçen tüm varlıklara ve/veya bu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere yönelik organize ve/veya tezgahüstü türev araçlara ve her türlü yatırım ortaklığı paylarına da yer verilebilecektir. Fon borsa dışı repo/ters repo işlemleri gerçekleştirebilecektir. Portföyün piyasa şartlarından kaynaklanan zaruri durumlarda ve süreklilik arz etmeyecek şekilde mevduatta değerlendirilmesi de söz konusu olabilecektir. Fon yatırım stratejisini uygularken, kredi alabilir, repo (Menkul kıymet tercihli ve pay senedi repo işlemleri dahil), para piyasası işlemleri ve diğer işlemler aracılığıyla borçlanma gerçekleştirebilir. Fon portföyünde bulunan tüm hisse senetleri ödünç islemine konu edilebilecektir. Fon serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünç menkul işlemlerine dair Tebliğ'in 22.Maddesi'ndeki sınırlamalara tabi değildir. Ödünç işlemlere dair uygulanacak esaslar ise Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 4.2.5. Maddesi'nde belirtilmiştir. Fon sadece yapılan işlemlerle ilgili olması kaydıyla yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası ya da diğer finansal varlıkları teminat olarak gösterebilir.Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAYDIN ÇELİKDELEN 22 SPK LİSANS DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR LİSANSIFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBurcu Kepez 01.01.2021 2021-Devam-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür, 2016-2021-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıHüseyin Gayde 29.07.2021 2020-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör, 2014-2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Müdür 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956501BIST