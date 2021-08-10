***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerKurucu tarafından izahnamede ilan edilen talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında her gün Kurucu ve izahnamenin 6.5 nolu bölümünde yer alan kuruluşlar tarafından, son talep toplama gününde ise saat 16:00?a kadar pay alım talepleri kabul edilecektir. Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Alternatifbank A.Ş. tarafından yapılır. 100000 A grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. A grubu fon alım talimatına konu TL tutarlar, kurucu tarafından fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde İş Portföy Para Piyasası Fonu satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır. B grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır. Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki pay grubuna ayrılmıştır. Pay gruplarına ilişkin detaylı bilgiler izahnamenin (6.7.) nolu maddesinde yer almaktadır. Fon satış başlangıç tarihinde bir adet B Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 Amerikan Doları (USD), bir adet A Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) ise anılan tarihte TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 USD karşılığı TL?dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, bağlı olduğu pay grubuna göre Türk Lirası ve Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. Taleplerin toplam büyüklüğünün talep toplama döneminin son gününden önce 20 milyon USD?ye ulaşması durumunda Kurucu, talep toplamayı talep toplama döneminin son gününden önce sonlandırabilir.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,00274 1 0,00274 1 1,5 Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satılması durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır.Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAYDIN ÇELİKDELEN 03.02.2020 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarKadir Furtun 03.02.2020 2019-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi/Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2013-2019 Akbank T.A.Ş.-Hazine/Yönetici 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıBurcu Kepez 29.07.2021 2021-Devam-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür, 2016-2021-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956927BIST