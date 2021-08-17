***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.08.2021 15:05
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
AYDIN ÇELİKDELEN 15.05.2018 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hüseyin Gayde 29.07.2021 2020-Devam-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Direktör, 2014-2020-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Toygar Sekmen 01.01.2021 2020-Devam- İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Çoklu Varlık Portföy Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2019-2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, 2017-2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Dağıtım Kanalı Yönetimi Uzman, 2015-2017 Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ürün Yönetimi ve Pazarlama Yetkili 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958610
BIST
15:561.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,11
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.460
En Düşük
1.450
15:568,4279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0260
|Açılış
|: 8,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
15:569,8972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0714
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
15:56484,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,54
|Açılış
|: 484,33
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
483,12
BIST En Aktif Hisseler15:56
|SELGD
|6,50
|24.489.137
|% 9,98
|
|MANAS
|19,28
|7.932.293
|% 9,98
|
|IZFAS
|7,50
|5.509.938
|% 9,97
|
|SELVA
|7,74
|56.960.107
|% 9,94
|
|UFUK
|20,48
|996.563
|% 9,93
|
|IDEAS
|41,32
|2.027.283
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|67.932.857
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|48.750.511
|% -9,92
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|IDGYO
|2,79
|14.893.031
|% -8,52
|
|GARAN
|9,34
|1.070.365.580
|% -0,64
|
|PETKM
|6,08
|692.377.474
|% 1,00
|
|KRDMD
|8,34
|640.976.369
|% 1,21
|
|GENIL
|16,41
|548.376.118
|% 3,40
|
|ARCLK
|33,92
|520.651.601
|% 2,60
|
|GARAN
|9,34
|1.070.365.580
|% -0,64
|
|PETKM
|6,08
|692.377.474
|% 1,00
|
|YKBNK
|2,54
|275.634.246
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,09
|105.645.528
|% -0,91
|
|KRDMD
|8,34
|640.976.369
|% 1,21
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4249
|8,4279
|% -0,31
|
|Euro
|9,8928
|9,8972
|% -0,72
|
|Sterlin
|11,5449
|11,6028
|% -1,05
|
|Frank
|9,1763
|9,2316
|% -0,57
|
|Riyal
|2,2351
|2,2463
|% -0,56
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|3,18
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.265
|-10,00
|
|Tam
|3.201
|3.282
|-6,47
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,13
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,57
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,81
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,43
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,41
|69,41
|-0,10
|
Seans Raporu
15:56
daha fazla
-
16:09XU100
Endeks 1, 459 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 10, 289.00 milyon TL de
-
16:09ULUUN
Yüzde 5.26 oranında artışla 5.40 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 839, 220 adet işlem
-
16:07ULUUN
Yüzde 5.26 oranında artışla 5.40 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 733, 714 adet işlem
-
16:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 12 artarak (% 0.16 ) 1, 290
-
16:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MANAS, SELVA, SELGD, UFUK, IZFAS, ADESE