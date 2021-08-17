***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.08.2021 15:09
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
KADİR FURTUN 01.01.2021 2019-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi/Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2013-2019 Akbank T.A.Ş.-Hazine/Yönetici 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
BURCU KEPEZ 29.07.2021 2021-Devam-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi/Müdür, 2016-2021-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958615
BIST
15:551.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,33
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.460
En Düşük
1.450
15:558,4246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0293
|Açılış
|: 8,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
15:559,8972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0714
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
15:55484,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,54
|Açılış
|: 484,33
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
483,12
BIST En Aktif Hisseler15:55
|SELGD
|6,50
|24.488.617
|% 9,98
|
|MANAS
|19,28
|7.883.920
|% 9,98
|
|IZFAS
|7,50
|5.509.938
|% 9,97
|
|SELVA
|7,74
|56.927.815
|% 9,94
|
|UFUK
|20,48
|996.563
|% 9,93
|
|IDEAS
|41,32
|2.025.878
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|67.931.472
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|48.747.344
|% -9,92
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|IDGYO
|2,79
|14.886.868
|% -8,52
|
|GARAN
|9,34
|1.057.773.733
|% -0,64
|
|PETKM
|6,09
|689.602.221
|% 1,16
|
|KRDMD
|8,33
|638.545.272
|% 1,09
|
|GENIL
|16,34
|545.811.982
|% 2,96
|
|ARCLK
|33,90
|520.599.637
|% 2,54
|
|PETKM
|6,09
|689.602.221
|% 1,16
|
|GARAN
|9,34
|1.057.773.733
|% -0,64
|
|YKBNK
|2,54
|275.293.134
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,08
|105.527.481
|% -1,82
|
|KRDMD
|8,33
|638.545.272
|% 1,09
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4218
|8,4246
|% -0,35
|
|Euro
|9,8933
|9,8972
|% -0,72
|
|Sterlin
|11,5573
|11,6153
|% -0,95
|
|Frank
|9,1876
|9,2430
|% -0,44
|
|Riyal
|2,2376
|2,2488
|% -0,45
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|1,97
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-2,50
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.265
|-10,00
|
|Tam
|3.201
|3.282
|-6,47
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,13
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,57
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,31
|69,31
|-0,20
|
Seans Raporu
15:55
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16:07ULUUN
Yüzde 5.26 oranında artışla 5.40 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 733, 714 adet işlem
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16:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 12 artarak (% 0.16 ) 1, 290
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16:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MANAS, SELVA, SELGD, UFUK, IZFAS, ADESE
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16:04
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDEAS, DAGI, VKING
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16:04
KZBGY, EPLAS, SELGD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında