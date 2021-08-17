***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.08.2021 15:10
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
KADİR FURTUN 07.06.2021 2019-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi/Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2013-2019 Akbank T.A.Ş.-Hazine/Yönetici 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
BURCU KEPEZ 29.07.2021 2021-Devam-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi/Müdür, 2016-2021- İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958616
BIST
14:561.456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,41
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.450
14:568,4165
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0374
|Açılış
|: 8,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
14:569,9143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0543
|Açılış
|: 9,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
14:56484,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,22
|Açılış
|: 484,65
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
483,12
BIST En Aktif Hisseler14:56
|SELGD
|6,50
|24.159.600
|% 9,98
|
|MANAS
|19,28
|7.731.473
|% 9,98
|
|IZFAS
|7,50
|5.448.145
|% 9,97
|
|UFUK
|20,48
|996.563
|% 9,93
|
|ADESE
|1,39
|19.354.138
|% 9,45
|
|IDEAS
|41,32
|1.967.410
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|67.790.683
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|48.504.598
|% -9,92
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|IDGYO
|2,80
|11.293.109
|% -8,20
|
|GARAN
|9,33
|864.794.321
|% -0,74
|
|PETKM
|6,08
|636.173.229
|% 1,00
|
|KRDMD
|8,35
|571.880.650
|% 1,33
|
|GENIL
|16,31
|517.590.792
|% 2,77
|
|ARCLK
|33,76
|495.844.569
|% 2,12
|
|PETKM
|6,08
|636.173.229
|% 1,00
|
|YKBNK
|2,52
|249.493.513
|% -0,79
|
|GARAN
|9,33
|864.794.321
|% -0,74
|
|MRGYO
|1,10
|93.995.043
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,35
|571.880.650
|% 1,33
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4135
|8,4165
|% -0,44
|
|Euro
|9,9088
|9,9143
|% -0,54
|
|Sterlin
|11,5637
|11,6217
|% -0,89
|
|Frank
|9,1981
|9,2535
|% -0,33
|
|Riyal
|2,2361
|2,2473
|% -0,51
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|4,92
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|3.217
|3.266
|-9,00
|
|Tam
|3.201
|3.282
|-6,14
|
|Yarım
|1.547
|1.588
|-2,97
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,48
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,89
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,17
|69,17
|-0,34
|