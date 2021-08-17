***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.08.2021 15:11
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
KADİR FURTUN 22.05.2021 2019-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi/Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2013-2019 Akbank T.A.Ş.-Hazine/Yönetici 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
BURCU KEPEZ 29.07.2021 2021-Devam-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi/Müdür, 2016-2021-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958618
BIST
14:571.455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,04
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.450
14:578,4162
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0377
|Açılış
|: 8,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
14:579,9175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0511
|Açılış
|: 9,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
14:57484,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,22
|Açılış
|: 484,65
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
483,12
BIST En Aktif Hisseler14:55
|SELGD
|6,50
|24.125.286
|% 9,98
|
|MANAS
|19,28
|7.724.763
|% 9,98
|
|IZFAS
|7,50
|5.448.145
|% 9,97
|
|UFUK
|20,48
|996.563
|% 9,93
|
|ADESE
|1,39
|19.352.302
|% 9,45
|
|IDEAS
|41,32
|1.966.377
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|67.765.917
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|48.496.184
|% -9,92
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|IDGYO
|2,80
|11.216.323
|% -8,20
|
|GARAN
|9,33
|862.867.713
|% -0,74
|
|PETKM
|6,09
|636.028.405
|% 1,16
|
|KRDMD
|8,33
|553.843.538
|% 1,09
|
|GENIL
|16,32
|515.484.764
|% 2,84
|
|ARCLK
|33,76
|494.564.264
|% 2,12
|
|PETKM
|6,09
|636.028.405
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,52
|249.388.784
|% -0,79
|
|GARAN
|9,33
|862.867.713
|% -0,74
|
|MRGYO
|1,10
|93.619.049
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,33
|553.843.538
|% 1,09
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4109
|8,4127
|% -0,49
|
|Euro
|9,9130
|9,9176
|% -0,51
|
|Sterlin
|11,5637
|11,6217
|% -0,89
|
|Frank
|9,1991
|9,2545
|% -0,32
|
|Riyal
|2,2362
|2,2474
|% -0,51
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|4,73
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|3.217
|3.266
|-9,00
|
|Tam
|3.203
|3.284
|-4,42
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-2,14
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,07
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,86
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,14
|69,14
|-0,37
|
Seans Raporu
14:55
daha fazla
-
15:07IZFAS
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.50 lira fiyatla işlem gören hissede 733, 128 adet işlem
-
15:06IDGYO
Yüzde -8.20 oranında düşüşle 2.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 920, 981 adet işlem
-
15:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 29 kaybederek (% -0.10 ) 1, 286
-
15:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ADESE, SELGD, MANAS, IZFAS, UFUK
-
15:04
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DAGI, IDEAS, VKING