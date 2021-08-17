***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.08.2021 15:10
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
BURCU KEPEZ 29.07.2021 2021-Devam-İş
15:151.455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,03
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.450
15:158,4214
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0325
|Açılış
|: 8,4230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
15:159,9134
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0552
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
15:15485,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,56
|Açılış
|: 485,39
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
483,12
BIST En Aktif Hisseler15:15
|SELGD
|6,50
|24.208.551
|% 9,98
|
|MANAS
|19,28
|7.859.839
|% 9,98
|
|IZFAS
|7,50
|5.449.278
|% 9,97
|
|UFUK
|20,48
|996.563
|% 9,93
|
|ADESE
|1,39
|19.360.022
|% 9,45
|
|IDEAS
|41,32
|1.977.327
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|67.910.734
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|48.617.210
|% -9,92
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|IDGYO
|2,78
|13.364.032
|% -8,85
|
|GARAN
|9,30
|938.607.332
|% -1,06
|
|PETKM
|6,08
|658.727.462
|% 1,00
|
|KRDMD
|8,34
|611.054.813
|% 1,21
|
|GENIL
|16,37
|532.859.979
|% 3,15
|
|ARCLK
|33,82
|504.219.327
|% 2,30
|
|PETKM
|6,08
|658.727.462
|% 1,00
|
|GARAN
|9,30
|938.607.332
|% -1,06
|
|YKBNK
|2,53
|250.407.273
|% -0,39
|
|MRGYO
|1,10
|99.949.672
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,34
|611.054.813
|% 1,21
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4154
|8,4214
|% -0,38
|
|Euro
|9,9055
|9,9134
|% -0,55
|
|Sterlin
|11,5793
|11,6373
|% -0,76
|
|Frank
|9,2128
|9,2683
|% -0,17
|
|Riyal
|2,2385
|2,2498
|% -0,40
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|5,80
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.268
|-7,00
|
|Tam
|3.204
|3.285
|-3,38
|
|Yarım
|1.549
|1.589
|-1,63
|
|Çeyrek
|777
|794
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,02
|
|B. Petrol
|69,09
|69,09
|-0,42
|