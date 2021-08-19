***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.08.2021 18:03
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00082 0,3 0,00082 0,3
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
AYDIN ÇELİKDELEN 10.09.2019 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Burcu Kepez 29.07.2021 2021-Devam-İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Çoklu Varlık Portföy Yönetimi-Müdür, 2016-2021-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Toygar Sekmen 01.01.2021 2020-Devam- İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Çoklu Varlık Portföy Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2019-2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, 2017-2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Dağıtım Kanalı Yönetimi Uzman, 2015-2017 Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ürün Yönetimi ve Pazarlama Yetkili 7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959301
BIST
17:511.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -11,26
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.446
En Düşük
1.434
17:518,5331
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0851
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
17:519,9834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0685
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
17:51487,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,87
|Açılış
|: 487,52
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler17:51
|DMSAS
|8,04
|116.561.122
|% 17,03
|
|PENTA
|90,45
|17.166.423
|% 17,01
|
|DOBUR
|23,44
|3.221.773
|% 15,01
|
|ESCAR
|20,24
|92.454.668
|% 10,78
|
|PAMEL
|37,32
|59.517.619
|% 9,96
|
|VAKKO
|10,53
|39.610.095
|% -7,55
|
|ADESE
|1,25
|8.762.762
|% -7,41
|
|ALKIM
|15,52
|124.154.926
|% -6,95
|
|BRYAT
|387,50
|128.265.241
|% -6,74
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|GARAN
|9,30
|1.017.989.770
|% -0,85
|
|KRDMD
|7,69
|739.249.775
|% -4,35
|
|EREGL
|18,57
|587.527.520
|% -2,52
|
|SISE
|8,66
|584.011.823
|% 0,46
|
|THYAO
|12,23
|558.145.730
|% -0,16
|
|EKGYO
|1,85
|402.335.287
|% 0,54
|
|ODAS
|1,43
|200.932.877
|% 5,93
|
|YKBNK
|2,54
|287.687.591
|% -1,93
|
|GARAN
|9,30
|1.017.989.770
|% -0,85
|
|KRDMD
|7,69
|739.249.775
|% -4,35
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5275
|8,5331
|% 1,01
|
|Euro
|9,9753
|9,9834
|% 0,69
|
|Sterlin
|11,6121
|11,6703
|% 0,22
|
|Frank
|9,2476
|9,3033
|% 0,76
|
|Riyal
|2,2658
|2,2772
|% 0,87
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-6,78
|
|Altın Gr.
|488
|488
|2,62
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,26
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,83
|65,83
|-2,40
|
Seans Raporu
17:51
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17:58BTCIM
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 12.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 458, 873 adet işlem
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17:57BRYAT
Yüzde -5.18 oranında düşüşle 387.80 lira fiyatla işlem gören hissede 329, 491 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 61 altında . İşlem hacmi 11, 252.00 milyon TL de
-
17:56ALARK
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 044, 078 adet işlem
-
17:53ADESE
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 713, 985 adet işlem