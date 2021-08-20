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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

20.08.2021 17:43



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcılar belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17.00'ye kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17.00'den sonra iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 3 (üç) işgünü öncesi saat 17.00'ye kadar verdikleri katılma payı talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme gününden 3 (üç) işgünü öncesi saat 17.00'den sonra iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma paylarının alım ve satımı kurucu tarafından yapılır. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. İleri fiyatlı fon alım talimatına konu tutarlar, fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13.30'dan sonra gecelik repoya bağlanarak veya para piyasası fonu satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.isportfoy.com.tr Portföye riskten korunma ve/veya yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar (VİOP sözleşmeleri, forward sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri, valörlü tahvil/bono işlemleri) dahil edilir. Portföye borsa dışından türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi) ve swap veya repo-ters repo sözleşmeleri dâhil edilebilir. Borsa dışı işlemler ve sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir.

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,000411 0,15 0,000411 0,15

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
AYDIN ÇELİKDELEN 01.04.2015 22
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AGYO 4,52 182.161.632 % 9,98  
RHEAG 2,10 3.467.761 % 9,95  
GESAN 20,56 282.433 % 9,95  
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Riyal 2,2604 2,2717 % 0,15  
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17:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.780 -0,84  
Altın Gr. 487 487 0,78  
Cumhuriyet 3.229 3.277 -7,00  
Tam 3.214 3.295 -3,71  
Yarım 1.553 1.594 -1,80  
Çeyrek 779 797 -0,89  
Gümüş.Ons 22,91 22,94 -0,33  
Gümüş Gr. 6,31 6,32 -0,04  
B. Petrol 65,97 65,97 -0,48  
Seans Raporu 17:34
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