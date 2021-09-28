***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerFon Alım Talimatı Verme Tarihleri: 16 Aralık 2019 - 15 Haziran 2020 ile 16 Haziran 2020 - 15 Aralık 2020 Fon Satım: Katılma Payları sadece fon süresinin sonunda fona iade edilebilir. Fon Fiyat Açıklama: 15 Haziran gününü takip eden 1.iş günü, 15 Aralık gününü takip eden 1. iş günü İş Portföy Yönetimi A.Ş. T. İş Bankası A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına İş Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965584BIST