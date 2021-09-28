***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerFona Katılmaya İlişkin Esaslar: 1 Ocak- 30 Haziran döneminde alınan Alım Talimatları Haziran ayının son günü hesaplanan ve takip eden iş günü açıklanan alım satıma esas fiyat üzerinden fiyat açıklama tarihinde gerçekleştirilir. 1 Temmuz ? 31 Aralık alınan Alım Talimatları Aralık ayının son günü hesaplanan ve takip eden iş günü açıklanan alım satıma esas fiyat üzerinden fiyat açıklama tarihinde gerçekleştirilir. Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar 1 Ocak- 30 Haziran döneminde alınan Satım Talimatları Aralık ayının son günü hesaplanan ve takip eden iş günü açıklanan alım satıma esas fiyat üzerinden fiyat açıklama tarihinde gerçekleştirilir. 1 Temmuz ? 31 Aralık döneminde alınan Satım Talimatları izleyen yılın Haziran ayının son günü hesaplanan ve takip eden işgünü ilan edilen alım satıma esas fiyat üzerinden fiyat açıklama tarihinde gerçekleştirilir. İş Portföy Yönetimi A.Ş. T. İş Bankası A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Alım talimatının karşılığında bir tutar tahsil edilmesi durumunda, tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına İş Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965585BIST