***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.10.2021 22:00
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. 1 İleri fiyatlı fon alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13.30?dan sonra para piyasası fonunda nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Bahse konu nemalandırma sadece kurucu tarafından gerçekleştirilecek alımlar için geçerlidir. TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Burcu Kepez 29.07.2021 2021-Devam-İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Çoklu Varlık Portföy Yönetimi-Müdür, 2016-2021-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Toygar Sekmen 22.09.2021 2020-Devam- İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Çoklu Varlık Portföy Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2019-2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, 2017-2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Dağıtım Kanalı Yönetimi Uzman, 2015-2017 Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ürün Yönetimi ve Pazarlama Yetkili 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970068
BIST
18:051.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,52
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
18:059,0361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0349
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0468
En Düşük
8,9803
18:0510,4352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0374
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
18:05511,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 4,24
|Açılış
|: 511,97
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
513,97
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|23,76
|244.221.597
|% 10,00
|
|PENTA
|192,50
|19.317.498
|% 10,00
|
|MERIT
|23,16
|9.361.898
|% 9,97
|
|GSDDE
|4,30
|44.187.700
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|605.537
|% 9,97
|
|KERVN
|0,63
|3.446.040
|% -10,00
|
|PRKAB
|21,30
|65.423.044
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|128.390.354
|% -9,95
|
|YUNSA
|14,30
|74.650.913
|% -9,95
|
|MAALT
|180,00
|69.367.329
|% -8,72
|
|GARAN
|9,50
|1.828.411.374
|% 0,64
|
|ASELS
|16,34
|1.371.308.624
|% 3,29
|
|THYAO
|14,00
|1.194.235.462
|% -1,41
|
|SASA
|27,58
|832.437.768
|% -0,79
|
|KRDMD
|6,80
|772.376.097
|% -0,15
|
|YKBNK
|2,43
|677.040.109
|% 0,41
|
|EKGYO
|1,83
|397.842.472
|% 2,23
|
|GARAN
|9,50
|1.828.411.374
|% 0,64
|
|ODAS
|1,49
|183.720.018
|% -1,97
|
|KRDMD
|6,80
|772.376.097
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0344
|9,0361
|% 0,39
|
|Euro
|10,4214
|10,4352
|% 0,36
|
|Sterlin
|12,2421
|12,3035
|% 0,35
|
|Frank
|9,6722
|9,7304
|% 0,10
|
|Riyal
|2,4018
|2,4138
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|7,34
|
|Altın Gr.
|512
|512
|3,90
|
|Cumhuriyet
|3.396
|3.447
|45,00
|
|Tam
|3.379
|3.464
|43,91
|
|Yarım
|1.633
|1.675
|21,24
|
|Çeyrek
|819
|838
|10,62
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,61
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,02
|
|B. Petrol
|83,27
|83,27
|-0,38
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 1 kaybederek (% -0.01 ) 1, 244
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUYO, EDIP, PENTA, EKIZ, GSDDE, MERIT, MEGAP, KSTUR, MEGAP, GESAN
-
17:59
AKFGY, TRGYO, GSDDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BALAT, ISGYO, PRKAB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 262 hisse senedinden 77 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 160 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 25 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem