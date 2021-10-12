***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.10.2021 22:10
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İşlem yapılan piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İşlem yapılan piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma paylarının alım ve satımı Kurucunun yanı sıra TEFASa üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. 1 Fon alım talimatına konu TL tutarlar, kurucu tarafından fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13.30'dan sonra para piyasası fonu katılma payı satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır. Kurucu dışında, TEFAS?ta diğer dağıtıcı kuruluşlar üzerinden verilen alım talimatlarının nemalandırılması ise ilgili dağıtıcı kuruluş tarafından fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13.30'dan sonra nemalandırılmak suretiyle gerçekleştirilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970084
BIST
18:051.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,52
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
18:059,0361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0349
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0468
En Düşük
8,9803
18:0510,4352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0374
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
18:05511,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 4,13
|Açılış
|: 511,97
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
513,97
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|23,76
|244.221.597
|% 10,00
|
|PENTA
|192,50
|19.317.498
|% 10,00
|
|MERIT
|23,16
|9.361.898
|% 9,97
|
|GSDDE
|4,30
|44.187.700
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|605.537
|% 9,97
|
|KERVN
|0,63
|3.446.040
|% -10,00
|
|PRKAB
|21,30
|65.423.044
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|128.390.354
|% -9,95
|
|YUNSA
|14,30
|74.650.913
|% -9,95
|
|MAALT
|180,00
|69.367.329
|% -8,72
|
|GARAN
|9,50
|1.828.411.374
|% 0,64
|
|ASELS
|16,34
|1.371.308.624
|% 3,29
|
|THYAO
|14,00
|1.194.235.462
|% -1,41
|
|SASA
|27,58
|832.437.768
|% -0,79
|
|KRDMD
|6,80
|772.376.097
|% -0,15
|
|YKBNK
|2,43
|677.040.109
|% 0,41
|
|EKGYO
|1,83
|397.842.472
|% 2,23
|
|GARAN
|9,50
|1.828.411.374
|% 0,64
|
|ODAS
|1,49
|183.720.018
|% -1,97
|
|KRDMD
|6,80
|772.376.097
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0344
|9,0361
|% 0,39
|
|Euro
|10,4214
|10,4352
|% 0,36
|
|Sterlin
|12,2451
|12,3065
|% 0,37
|
|Frank
|9,6745
|9,7328
|% 0,13
|
|Riyal
|2,4021
|2,4142
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|6,61
|
|Altın Gr.
|512
|512
|3,88
|
|Cumhuriyet
|3.396
|3.447
|45,00
|
|Tam
|3.379
|3.464
|43,91
|
|Yarım
|1.633
|1.675
|21,24
|
|Çeyrek
|819
|838
|10,62
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,61
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,57
|0,02
|
|B. Petrol
|83,28
|83,28
|-0,37
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 1 kaybederek (% -0.01 ) 1, 244
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUYO, EDIP, PENTA, EKIZ, GSDDE, MERIT, MEGAP, KSTUR, MEGAP, GESAN
-
17:59
AKFGY, TRGYO, GSDDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BALAT, ISGYO, PRKAB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 262 hisse senedinden 77 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 160 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 25 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem