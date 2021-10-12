***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.10.2021 22:07
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu gün
14:461.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 12,81
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.432
En Düşük
1.421
14:469,0671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0320
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,0671
En Düşük
9,0017
14:4610,4905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0593
|Açılış
|: 10,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,5023
En Düşük
10,4123
14:46516,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,84
|Açılış
|: 516,23
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
516,53
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler14:46
|LUKSK
|49,50
|9.526.447
|% 10,00
|
|FROTO
|177,60
|1.032.559.318
|% 9,97
|
|KTSKR
|33,50
|26.030.184
|% 8,63
|
|TTRAK
|168,60
|78.149.671
|% 6,98
|
|AGESA
|22,10
|14.567.281
|% 6,56
|
|PRKAB
|19,17
|6.713.545
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,11
|54.147.726
|% -9,88
|
|KSTUR
|204,00
|827.618
|% -9,81
|
|ALBRK
|1,64
|91.322.364
|% -8,38
|
|DOBUR
|35,50
|2.921.650
|% -6,43
|
|FROTO
|177,60
|1.032.559.318
|% 9,97
|
|THYAO
|14,34
|976.899.922
|% 2,43
|
|GARAN
|9,51
|590.291.741
|% 0,11
|
|ASELS
|16,46
|522.567.473
|% 0,73
|
|KRDMD
|6,84
|453.374.281
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,84
|365.021.804
|% 0,55
|
|YKBNK
|2,43
|232.482.478
|% 0,00
|
|PETKM
|6,18
|451.761.970
|% 0,32
|
|KARSN
|3,66
|247.998.002
|% 2,52
|
|THYAO
|14,34
|976.899.922
|% 2,43
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0613
|9,0671
|% 0,35
|
|Euro
|10,4867
|10,4905
|% 0,57
|
|Sterlin
|12,3015
|12,3632
|% 0,50
|
|Frank
|9,7293
|9,7879
|% 0,63
|
|Riyal
|2,4078
|2,4199
|% 0,25
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|12,79
|
|Altın Gr.
|516
|516
|4,74
|
|Cumhuriyet
|3.417
|3.468
|21,00
|
|Tam
|3.402
|3.487
|23,90
|
|Yarım
|1.644
|1.687
|11,56
|
|Çeyrek
|825
|843
|5,78
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,90
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,10
|
|B. Petrol
|82,69
|82,69
|-0,73
|