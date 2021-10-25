***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon, ilgili tebliğin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğin 4. Maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. Maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ?in 25 inci maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. Fonun likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon portföyü, Tebliğ?in 4.maddesinde belirtilen tüm varlık ve işlemlerden oluşabilir. Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Varlık dağılım kararları, fon yönetim stratejisinin temelini oluşturmaktadır. Varlık dağılım kararları, uluslararası makro ekonomik göstergeler ile finansal piyasa göstergelerinin birbiriyle ilişkilerinin kullanıldığı ve makine öğrenmesine dayalı bir yapıda çalışan ?Stratejik Varlık Dağılım? modeli ile varlık sınıflarının normal eğiliminden sapmalarının tespit edildiği ?Sinyal? modeli kullanılarak oluşturulmaktadır. İlgili stratejik varlık dağılım ve sinyal modelleri için Özyeğin Üniversitesi danışmanlık vermektedir. Hedeflenen fon getirisi için uygulanan strateji iki kademeden oluşmaktadır. İlk kademede makine öğrenmesi ile inşa edilen varlık dağılımı oluşturulmaktadır. Model, verilen hedef ölçütlerini dikkate alarak, takip eden üç aylık dönem için bir varlık dağılımı önermektedir. Önerilen bu ağırlıklar ?Stratejik Varlık Dağılımı?nı oluşturmaktadır. Karar sürecinin ikinci aşamasında ise günlük olarak takip edilen sinyal modelleri ile ?Taktiksel Varlık Dağılımı? elde edilmektedir. Faktör temelli oluşturulan bu modeller, makro ve mikro seviyede birçok değişkenin endekslenmesi sonucunda ilgili varlıktaki risk iştahı ile ilgili sinyal üretmektedir. Bu modellerden gelen sinyallere göre stratejik varlık dağılımında elde edilen ağırlıklar risk bütçesine uygun olarak değiştirilmektedir. Stratejik varlık dağılımı aracılığıyla modelin uzun vadeli getiri beklentisi yansıtılırken, taktiksel varlık dağılımının önerdiği değişiklikler ile ek getiri elde edilmesi hedeflenmektedir. Fona yapılacak işlemler ve alınacak varlıklar olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından teminat olarak kabul edilen her türlü varlığı dayanak olarak alan repo ve ters repo işlemleri (Menkul kıymet tercihli ve pay senedi repo/ters repo işlemleri dahil), Takasbank Para Piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri, devlet iç borçlanma araçları, Türkiye?de mukim şirketler tarafından ihraç edilen özel sektör menkul kıymetleri (ortaklık payları ve borçlanma araçları), mevduat/katılma hesapları, yapılandırılmış kredi enstrümanları (CLN), kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ile ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler ve/veya ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, yurt dışı ihraççıların çıkarmış olduğu TL cinsi menkul kıymetler, varantlar, sertifikalar ve söz konusu varlıklara ve/veya söz konusu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere dayalı swap işlemleri/sözleşmeleri dahil türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları ile yurt içinde ve/veya yurt dışında kurulmuş Borsa Yatırım Fonları, Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları dahil olmak üzere yatırım fonu katılma payları ile her türlü yatırım ortaklığı paylarına, Türk Devleti, il özel idareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi ve belediyeler ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşlar tarafından yurt dışında ihraç edilen Eurobondlara, sukuk rin yatırım fonlarına (yabancı fonlar) ve altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve emtiaya dayalı türev ürünlere yatırım yapılabilecektir. Ayrıca, fon portföyünde, sözü geçen tüm varlıklara ve/veya bu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere yönelik organize ve/veya tezgahüstü türev araçlara ve her türlü yatırım ortaklığı paylarına da yer verilebilecektir. Fon borsa dışı repo/ters repo işlemleri gerçekleştirebilecektir. Ayrıca borsada uygun işlem vadesi bulunmaması durumunda, borsada işlem gören varlıkların borsa dışında yapılacak işlemler ile fon portföyüne dahil edilmesi veya fon portföyünden çıkarılması mümkündür. Fon açığa satış yapabilir. Fon yatırım stratejisini uygularken, kredi alabilir, repo (Menkul kıymet tercihli ve pay senedi repo işlemleri dahil), para piyasası işlemleri ve diğer işlemler aracılığıyla borçlanma gerçekleştirebilir. Fon portföyünde bulunan tüm hisse senetleri ödünç islemine konu edilebilecektir. Fon serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünç menkul işlemlerine dair Tebliğ?in 22.Maddesi?ndeki sınırlamalara tabi değildir. Ödünç işlemlere dair uygulanacak esaslar ise Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber?in 4.2.5. Maddesi?nde belirtilmiştir. Fon sadece yapılan işlemlerle ilgili olması kaydıyla yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası ya da diğer finansal varlıkları teminat olarak gösterebilir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. 4http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972207BIST