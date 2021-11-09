***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgilerİhraç belgesinin Kurul tarafından onaylanmasını müteakip satış başlangıç tarihi ile başlayan 30 günlük süre talep toplama dönemi olarak belirlenmiştir. Fon?a katılım sadece talep toplama döneminde gerçekleşecek olup, bu sürenin sonundan itibaren Fon katılma paylarına ilişkin alım talimatı kabul edilmeyecektir. Katılma payları esas olarak Fon süresinin sonunda Fon?a iade edilebilecektir. İş Portföy Yönetimi A.Ş., T. İş Bankası A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976282BIST