***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.11.2021 16:50
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Fon'a katılmaya ilişkin belirlenen dönemler, 16 Ekim 2022 tarihine kadar her ayın 16. günü ile bir sonraki ayın 15. günü arasındaki iş günleridir (15 Ekim 2022 dahil). Katılma payları sadece fon süresinin sonunda fona iade edilebilir. İş Portföy Yönetimi A.Ş. T. İş Bankası A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976286
BIST
18:051.616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 7,10
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.631
En Düşük
1.605
18:059,7206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0430
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
18:0511,2702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0478
|Açılış
|: 11,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
18:05569,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 2,15
|Açılış
|: 569,77
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
572,39
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|6,18
|28.114.909
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|14.035.892
|% 9,95
|
|PRKAB
|30,20
|244.288.318
|% 8,17
|
|GSDDE
|4,24
|43.486.760
|% 7,07
|
|PETKM
|7,29
|5.307.703.435
|% 6,89
|
|KRGYO
|6,12
|108.436.861
|% -10,00
|
|KARYE
|13,00
|178.366.262
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|362.366.811
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.593.807
|% -9,90
|
|INVEO
|28,50
|18.609.349
|% -9,81
|
|PETKM
|7,29
|5.307.703.435
|% 6,89
|
|GARAN
|10,58
|3.330.288.284
|% -1,86
|
|THYAO
|18,19
|2.896.122.743
|% 0,78
|
|SISE
|9,32
|2.004.941.604
|% 3,90
|
|SASA
|32,16
|1.453.098.031
|% 5,44
|
|PETKM
|7,29
|5.307.703.435
|% 6,89
|
|YKBNK
|3,09
|1.394.417.583
|% 1,64
|
|ODAS
|1,55
|558.585.458
|% 4,73
|
|GARAN
|10,58
|3.330.288.284
|% -1,86
|
|EKGYO
|2,12
|626.532.329
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7164
|9,7206
|% 0,44
|
|Euro
|11,2617
|11,2702
|% 0,43
|
|Sterlin
|13,1222
|13,1880
|% 0,24
|
|Frank
|10,5977
|10,6615
|% 0,43
|
|Riyal
|2,5832
|2,5961
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-2,07
|
|Altın Gr.
|571
|571
|3,37
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,10
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|-0,03
|
|B. Petrol
|83,87
|83,87
|0,44
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 59 artarak (% 1.18 ) 1, 768
-
17:59XU100
Endeks 1, 622 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 31, 662.00 milyon TL de
-
17:59NATEN
Yüzde 4.94 oranında artışla 36.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 167, 247 adet işlem
-
17:58SASA
Yüzde 5.70 oranında artışla 32.24 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 849, 727 adet işlem
-
17:57PRKAB
Yüzde 9.74 oranında artışla 30.64 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 135, 273 adet işlem