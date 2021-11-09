***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerFon'a katılmaya ilişkin belirlenen dönemler, 16 Ekim 2022 tarihine kadar her ayın 16. günü ile bir sonraki ayın 15. günü arasındaki iş günleridir (15 Ekim 2022 dahil). Katılma payları sadece fon süresinin sonunda fona iade edilebilir. İş Portföy Yönetimi A.Ş. T. İş Bankası A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. 1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976286BIST