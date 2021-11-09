***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.11.2021 16:49
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Fon Alım Talimatı Verme Tarihleri: 16 Aralık 2019 - 15 Haziran 2020 ile 16 Haziran 2020 - 15 Aralık 2020 Fon Satım: Katılma Payları sadece fon süresinin sonunda fona iade edilebilir. Fon Fiyat Açıklama: 15 Haziran gününü takip eden 1.iş günü, 15 Aralık gününü takip eden 1. iş günü İş Portföy Yönetimi A.Ş. T. İş Bankası A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına İş Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976283
BIST
16:571.628
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 18,98
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.631
En Düşük
1.605
16:579,7199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0423
|Açılış
|: 9,7230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
16:5711,2738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0514
|Açılış
|: 11,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
16:57571,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 4,18
|Açılış
|: 571,80
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
572,39
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler16:57
|TSPOR
|6,18
|27.464.847
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|14.035.892
|% 9,95
|
|GSDDE
|4,29
|33.299.094
|% 8,33
|
|PRKAB
|30,20
|183.054.544
|% 8,17
|
|NATEN
|36,82
|65.728.617
|% 7,03
|
|KARYE
|13,00
|174.913.956
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|360.625.420
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.299.213
|% -9,90
|
|KRGYO
|6,18
|95.475.389
|% -9,12
|
|INVEO
|28,78
|15.745.472
|% -8,92
|
|PETKM
|7,18
|4.054.485.648
|% 5,28
|
|THYAO
|18,26
|2.498.365.306
|% 1,16
|
|GARAN
|10,86
|2.487.590.768
|% 0,74
|
|SISE
|9,35
|1.818.123.641
|% 4,24
|
|YKBNK
|3,13
|1.156.400.915
|% 2,96
|
|PETKM
|7,18
|4.054.485.648
|% 5,28
|
|YKBNK
|3,13
|1.156.400.915
|% 2,96
|
|ODAS
|1,55
|477.114.266
|% 4,73
|
|EKGYO
|2,13
|519.057.561
|% 1,43
|
|GARAN
|10,86
|2.487.590.768
|% 0,74
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7155
|9,7199
|% 0,44
|
|Euro
|11,2685
|11,2738
|% 0,46
|
|Sterlin
|13,1382
|13,2041
|% 0,36
|
|Frank
|10,5999
|10,6637
|% 0,45
|
|Riyal
|2,5836
|2,5966
|% 0,41
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.830
|5,49
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,79
|
|Cumhuriyet
|3.778
|3.836
|9,00
|
|Tam
|3.759
|3.853
|7,92
|
|Yarım
|1.817
|1.864
|3,83
|
|Çeyrek
|911
|932
|1,92
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,45
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|-0,01
|
|B. Petrol
|83,63
|83,63
|0,20
|