***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.03.2022 10:24
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80?i, devamlı olarak yerli ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak ve portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olacaktır. Fon portföyü yönetilirken oluşturulacak strateji kapsamında likiditesi yüksek, kısa vadeli kamu ve/veya özel sektor borçlanma araçları tercih edilecektir. Fon yönetim stratejisi, kısa vadeli faiz getirisine yatırım yapmayı, aynı zamanda günlük likidite ihtiyacını karşılamayı amaçlayan yatırımcıya portföydeki varlıkları farklılaştırarak katma değer yaratmayı hedeflemektedir. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Portföye dahil edilecek tüm varlıklar borsa kanalı ile dahil edilecektir. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4?te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4?te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ?de yer alan ve madde 2.4?de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. Fon portföyüne yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir. 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012892
BIST
11:002.190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 14,11
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.191
En Düşük
2.180
11:0014,8256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0014
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8584
En Düşük
14,7991
11:0016,3442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0158
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4174
En Düşük
16,2905
11:00931,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,15
|Açılış
|: 931,53
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
931,26
BIST En Aktif Hisseler10:58
|SERVE
|16,57
|306.081
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|9.449.829
|% 9,94
|
|NIBAS
|11,61
|46.062.031
|% 7,20
|
|AKSA
|42,86
|110.522.539
|% 6,72
|
|PKENT
|247,60
|72.546.110
|% 6,54
|
|IDEAS
|21,48
|9.064.755
|% -6,69
|
|IZFAS
|5,66
|1.350.087
|% -5,03
|
|GZNMI
|32,90
|55.953.179
|% -4,69
|
|ANHYT
|14,00
|9.191.430
|% -4,22
|
|OSMEN
|23,00
|190.568
|% -4,17
|
|KRDMD
|15,40
|449.986.413
|% 0,20
|
|SMRTG
|15,98
|383.819.556
|% 3,77
|
|THYAO
|28,32
|376.524.458
|% 0,71
|
|SISE
|14,40
|304.632.372
|% 0,63
|
|EREGL
|33,36
|269.866.898
|% -0,48
|
|KARSN
|4,55
|268.454.624
|% 1,11
|
|DOHOL
|3,27
|136.407.467
|% 1,24
|
|EKGYO
|2,28
|70.879.525
|% 0,88
|
|YKBNK
|3,96
|122.692.934
|% 0,76
|
|KRDMD
|15,40
|449.986.413
|% 0,20
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8182
|14,8210
|% -0,02
|
|Euro
|16,2584
|16,3506
|% 0,14
|
|Sterlin
|19,4892
|19,5870
|% 0,05
|
|Frank
|15,9220
|16,0179
|% 0,36
|
|Riyal
|3,9396
|3,9593
|% 0,05
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-0,53
|
|Altın Gr.
|931
|932
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.275
|60,00
|
|Tam
|6.154
|6.308
|61,61
|
|Yarım
|2.975
|3.051
|29,81
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|14,90
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,57
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,17
|-0,01
|
|B. Petrol
|117
|117
|-1,75
|