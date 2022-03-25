***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk Değeri. Fon toplam değerinin en az %80?i, devamlı olarak yerli ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak ve portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olacaktır. Fon portföyü yönetilirken oluşturulacak strateji kapsamında likiditesi yüksek, kısa vadeli kamu ve/veya özel sektor borçlanma araçları tercih edilecektir. Fon yönetim stratejisi kısa vadeli faiz getirisine yatırım yapmayı aynı zamanda günlük likidite ihtiyacını karşılamayı amaçlayan yatırımcıya portföydeki varlıkları farklılaştırarak katma değer yaratmayı hedeflemektedir. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Portföye dahil edilecek tüm varlıklar borsa kanalı ile dahil edilecektir. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4?te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4?te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ?de yer alan ve madde 2.4?te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. 2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012893BIST