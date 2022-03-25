***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk Değeri. Fon toplam değerinin asgari %20?lik kısmı yurt içi ortaklık payları ve yine asgari %20?lik kısmı da kamu/özel sektör borçlanma araçlarından oluşacaktır. Fon portföyünün yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçilirken ağırlıklı olarak kamu borçlanma araçları ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yer verilecektir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4?te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4?te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ?de yer alan ve madde 2.4?de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. 4http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012895BIST