***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.03.2022 10:26
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
. Fon toplam değerinin asgari %20?lik kısmı yurt içi ortaklık payları ve yine asgari %20?lik kısmı da kamu/özel sektör borçlanma araçlarından oluşacaktır. Fon portföyünün yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçilirken ağırlıklı olarak kamu borçlanma araçları ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yer verilecektir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4?te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4?te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ?de yer alan ve madde 2.4?de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012895
BIST
10:122.183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 7,01
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.185
En Düşük
2.180
10:1214,8307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0065
|Açılış
|: 118,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 119,0300
|
14,8584
En Düşük
14,7991
10:1216,3685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0401
|Açılış
|: 26,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1800
|
16,4174
En Düşük
16,3000
10:1212,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,01
|Açılış
|: 12,18
|
|Önceki Kapanış
|: 12,17
|
12,29
En Düşük
12,16
BIST En Aktif Hisseler10:12
|SERVE
|16,57
|306.081
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|5.906.647
|% 9,94
|
|NIBAS
|11,71
|30.451.758
|% 8,13
|
|RODRG
|16,06
|36.392
|% 7,64
|
|COSMO
|7,99
|152.439
|% 6,53
|
|IZFAS
|5,66
|710.344
|% -5,03
|
|DOBUR
|63,40
|813.342
|% -4,80
|
|PENTA
|385,00
|1.940.297
|% -3,99
|
|ASUZU
|63,00
|8.661.642
|% -3,89
|
|ETILR
|8,00
|207.744
|% -3,61
|
|KRDMD
|15,42
|268.494.156
|% 0,33
|
|SISE
|14,47
|189.365.361
|% 1,12
|
|SMRTG
|16,10
|186.552.503
|% 4,55
|
|THYAO
|28,26
|173.661.875
|% 0,50
|
|SASA
|58,50
|149.716.865
|% -0,09
|
|KARSN
|4,55
|93.337.208
|% 1,11
|
|KRDMD
|15,42
|268.494.156
|% 0,33
|
|YKBNK
|3,96
|61.964.752
|% 0,76
|
|DOHOL
|3,26
|42.702.426
|% 0,93
|
|SISE
|14,47
|189.365.361
|% 1,12
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8256
|14,8307
|% 0,04
|
|Euro
|16,3497
|16,3685
|% 0,25
|
|Sterlin
|19,5174
|19,6153
|% 0,19
|
|Frank
|15,9246
|16,0205
|% 0,38
|
|Riyal
|3,9404
|3,9602
|% 0,08
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.956
|-1,98
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.275
|60,00
|
|Tam
|6.154
|6.308
|61,61
|
|Yarım
|2.975
|3.051
|29,81
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|14,90
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,56
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,18
|0,01
|
|B. Petrol
|119
|119
|0,10
|
Seans Raporu
10:12
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