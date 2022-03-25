***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin asgari %20?lik kısmı yurt içinde ve/veya yurt dışında işlem gören ve elektrikli araç üreten ve/veya elektrikli araç üretimini destekleyen alanlarda faaliyet gösteren (yedek parça üretimi, araç teknolojisi üretimi, pil üretimi, madencilik ve benzeri alanlar) şirketlerin ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ve Global Depo Sertifikalarına (GDR) yatırılacaktır. Yine Fon toplam değerinin asgari %20?lik kısmı yurt içinde ve/veya yurt dışında elektrikli araç üreten ve/veya elektrikli araç üretimini destekleyen alanlarda faaliyet gösteren (yedek parça üretimi, araç teknolojisi üretimi, pil üretimi, madencilik ve benzeri alanlar) şirketlerin özel sektör borçlanma araçlarından oluşacaktır. Bununla birlikte, Fon toplam değerinin asgari %80?i devamlı olarak, yurt içinde ve/veya yurt dışında işlem gören ve elektrikli araç üreten ve/veya elektrikli araç üretimini destekleyen alanlarda faaliyet gösteren (yedek parça üretimi, araç teknolojisi üretimi, pil üretimi, madencilik ve benzeri alanlar) şirketlerin ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ve Global Depo Sertifikalarına (GDR), yurt içinde ve/veya yurt dışında elektrikli araç üreten ve/veya elektrikli araç üretimini destekleyen alanlarda faaliyet gösteren (yedek parça üretimi, araç teknolojisi üretimi, pil üretimi, madencilik ve benzeri alanlar) şirketlerin özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon portföyüne, çeşitlendirme amacı ile yukarıdaki bahsi geçen temalardan bir veya birkaçına doğrudan yatırım imkanı sağlayan borsa yatırım fonu payları da dahil edilebilir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir.Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Fon, değişen piyasa koşulları doğrultusunda fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan varlık ve işlem türlerini farklı oranlarda kullanabilir. 7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012898BIST